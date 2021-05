Revelamos cuánto dinero tiene Pepe Aguilar

Pepe Aguilar ya lleva 32 años de carrera y su éxito atravesó fronteras al punto de ganar cuatro premios Grammy, cinco premios Grammy Latinos, 19 premios Lo Nuestro y una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. En toda su carrera ya tiene 23 discos y vendió 13 millones de copias vendidas, lo que le hizo amasar una gran fortuna.

Se estima que la fortuna del clan Aguilar asciende a 20 millones de dólares, según las cifras de Celebrity Net Worth, pero ese dinero no es solo de la música, sino que a Pepe Aguilar se lo considera un gran empresario en Estados Unidos. Una de sus posesiones más valiosas es un rancho en el municipio mexicano de Villanueva que cuenta con miles de hectáreas llamado El Soyate.

Pepe Aguilar construyó su imperio a raíz de su esfuerzo y trabajo y hace años se sumaron a él sus hijos Ángela y Leonardo, quienes heredaron la pasión por la música. Entre los tres crearon una de las dinastías más famosas de México, aunque vive en las zonas más lujosas de Estados Unidos.

Una familia llena de éxitos

En su canal de YouTube, Pepe Aguilar ya tiene más de 2 millones de suscriptores y muchos de sus videos superan más de 1 millón de visualizaciones. Cabe destacar que YouTube paga hasta 40.000 dólares por millón de visualizaciones, por lo cual el cantante tiene un buen ingreso económico en ese canal.

En el caso de Ángela Aguilar, ella también tiene más de 2 millones de suscriptores en su canal de YouTube y casi todos sus videos superan el millón de visualizaciones. Leonardo Aguilar no apuesta tan alto a este canal, en el que tiene 254.000 suscriptores, pero tienen más de 1 millón de visualizaciones, incluso el video oficial de la canción "Tu Méndigo Recuerdo" tiene 5.306.449 visualizaciones.

Evidentemente, la dinastía seguirá creciendo porque Pepe Aguilar en particular, no solo que lleva la música a cada vez más lugares, sino que es un hombre de negocios que no duda en hacer crecer su patrimonio. Pero, luego de tantos sucesos en el mundo artístico, lo tiene muy merecido.