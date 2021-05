Con unas increíbles fotos: Rita Ora se llevó las miradas de sus seguidores

Rita Ora se ha convertido en una de las protagonistas de los portales de noticias durante los últimos días. Todo se debe a las imágenes filtradas por los paparazzis donde se puede ver a la intérprete de éxitos como “I will never let you down”, “Let You Love Me” muy acaramelada junto al director y actor neozelandés Taika Waititi y la actriz estadounidense Thessa Thompson.

Estas fotos capturadas en Australia en la casa de Waititi en el país oceánico. Una fuente indicó al sitio británico “The Sun” que Rita y Taika Waititi han estado juntos desde principios del mes de marzo y que han decidido mantener el romance en secreto.

En las últimas horas, Rita Ora publicó una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de seguidores de todo el mundo. En la misma se puede ver a la hermosa blonda desplegando toda su belleza con distintos looks en diferentes escenarios. La intérprete de “Let You Love Me” demostró una vez más toda su belleza en las plataformas virtuales.

Fuente: Instagram Rita Ora

“💖blushblush💓” fue el simple y corto texto que eligió de epígrafe Ora para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Rita Ora

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a la oriunda de Pristina se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 25 mil corazones. Además, la talentosa artista recibió cientos de mensajes de cariño y halago hacia su espléndida figura física. Sin dudas la europea es una de las celebridades más populares en las comunidades virtuales.