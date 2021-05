Cada día más linda: Camila Sodi nos enseña cómo llevar puesto un vestido con transparencias

Camila Sodi habló con el sitio “Estilo DF” sobre su personaje de Érika, inspirado en Issabela Camil, en la serie biográfica de Luis Miguel: “La verdad es un trabajo de guion, al final todo está escrito. Pero lo que yo creo es que todas las relaciones tienen sus crestas, sus valles, y también tienen sus inminentes bajadas, y resbalones, y momentos como de silencio” inició la oriunda de Ciudad de México.

“Entonces me parece bien bonita la relación que tienen ellos dos, porque es un amor primero, es de estos amores que no se te olvidan nunca y que cuestan mucho trabajo poder desafanarte de ese amor, tener como una vida aparte, porque quieres aferrarte a este amor, porque es lo único que conoces, porque te hace bien, finalmente Érika le hace mucho bien a Luis Miguel, me parece” indicó Camila.

Hace unas horas, Camila Sodi compartió varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de fanáticos de todo el planeta. En las mismas se puede ver a la actriz mexicana de 35 años luciendo un vestido de color negro con detalles en color nude y transparencias, varias joyas y zapatos taco aguja. Además, la artista latina complementó su look con el pelo semirecogido con ondas y un delicado make up.

“Lo sabrán hasta Septiembre 🔥” fue el sencillo y corto que eligió Sodi de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a la sobrina de Thalía se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 176 mil corazones. Además, su posteo cosechó miles de comentarios de halago y cariño de parte de sus fans.