Andrés García sorprendió con un categórico mensaje sobre su muerte

Tras el duro cruce de palabras con Roberto Palazuelos, reapareció en los medios de espectáculos Andrés García. El actor y productor mexicano reconocido por su rol protagónico en la película “Pedro Navaja” cumplió este pasado 24 de mayo 80 años. El latino festejó este nuevo aniversario de vida en compañía de su hijo Leonardo y su esposa Margarita en Acapulco.

“Y le llegué a los 80. Gran tarde en compañía de mi familia y seres queridos” fue el sencillo texto que eligió Andrés para acompañar su posteo cumpleañero en su cuenta oficial de Instagram. El mismo recibió velozmente cientos de likes y de comentarios en su publicación, ninguno hasta hora de su posible heredero Roberto Palazuelos.

Luego Andrés García fue entrevistado por el programa “Sale el Sol” y sorprendió a los televidentes con categóricas definiciones de su futuro. “Nunca pensé que iba llegar a los 80, son muchos años y pesan” inició el oriundo de Santiago de los Caballeros, República Dominicana.

“Estoy muy agradecido, lo que yo no quiero es estar con todos los achaques que trae la edad, te quedas sin fuerza, no puedes caminar bien, te duele todo” aseguró García. “Yo me sigo valiendo por mí mismo, no sé hasta qué edad quiera llegar yo, no creo que yo quiera pasar de los 84, 85, definitivamente no creo, salvo que me dé un renacimiento físico y espiritual […] yo no quiero mucho porque tampoco quiere uno andar todo ahí decrépito por el mundo” amplió el latino.

Fuente: Instagram Andrés García

Por último, García indicó que incluso pensó en la forma en la que le gustaría dejar este mundo: “Si se puede de una manera tranquila, dormido y sin dolor”.