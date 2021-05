Tras darse a conocer mucho más acerca de la vida de Luis Miguel en la serie de su vida emitida por la plataforma Netflix, a lo largo de los años se dieron a conocer una por una las novias famosas que pasaron por su vida.

La revelación de varios aspectos de su vida ya no son un misterio total en la vida del "El Sol de México". Sin embargo, el artista tiene una extensa lista de conquistas amorosas, de las cuales muchas de ellas son famosas.

Independientemente que las relaciones con Aracely Arámbula, Kate del Castillo, Mariah Carey y Sofía Vergara fueron las que ocuparon un lugar más destacado dentro de la serie, existen otras ex parejas famosas en la vida de Luis Miguel.

Fuente: Glamour México

Una por una: todas las novias famosas que tuvo Luis Miguel

Lucía Méndez fue una de ellas. Una actriz, cantante y empresaria mexicana que conoció a principios de los 80. Según la misma Méndez contó que: "Él se acercó y me empezó a ligar. Yo lo veía muy 'chavito' y decía '¡qué lindo, qué guapo!' porque era una belleza".

Con Daisy Fuentes fue un poco controversial ya que Luis Miguel y Cristian Castro (eran grandes amigos) hasta que el cantante empezó a mirar a esta mujer porque "le gustaba mucho", según sus propias palabras. Fue un romance conocido en 1994 y con mucha repercusión pública.

Con Mariah Carey se conocieron en Aspen en el año 1997 y se enamoraron. Fue la relación más importante que tuvo la cantante. Hasta llegaron los rumores de casamiento en Marruecos, pero nunca se confirmaron. Fue una relación que duró 3 años y cuando se terminó, según propias palabras de Carey tuvo una "crisis" y llegó a "tocar fondo”.

A los pocos días de separarse de Mariah Carey, Luis Miguel fue fotografiado con Sofía Vergara. Fue un romance “no tan serio” y tan solo de algunos encuentros esporádicos. Pero la relación siempre fue muy buena entre ellos.

Myrka Dellanos es la periodista que le hizo una entrevista y enseguida se flecharon. Esta relación le dio fama a la norteamericana a nivel mundial. Fueron 2 años juntos pero no pararon de circular rumores de infidelidades de parte de Luis Miguel. Recientemente, la misma Dellanos declaró que no tiene ningún contacto con el cantante desde hace 10 años aunque tampoco tiene nada en su contra.

Según Luz Elena González: "Es un hombre que sabe conquistar a una mujer, es un romántico. Fue una experiencia linda, pero no se dio. Cuando las cosas no se dan, hay gente que es mejor tener de amigos". González contó que no pasó nada entre ellos en aquel entonces aunque sí hubo un breve romance hace 10 diez años.

Kate del Castillo es la hermana de la actriz mexicana, Verónica del Castillo. Contó que tuvo un amorío con Luis Miguel que duró algunos meses. Precisamente el año pasado la propia actriz publicó una foto suya con Luis Miguel, en donde se los ve abrazados y felices y escribió: "Yo también tengo mi foto con él. Los años pasan…".

Un romance veneciano. La actriz y cantante mexicana Aracely Arámbula tuvo una relación con Luis Miguel y se hizo público cuando salieron fotos de los dos caminando de la mano por las calles de Venecia.

Al poco tiempo tuvieron a Miguel, el primer hijo reconocido del cantante y 2 años más tarde, a Daniel. Cabe recordar que la mexicana enfureció al ver lo joven que es el nuevo amor de Luis Miguel.

Fueron muy fuertes los rumores de romance entre Luis Miguel y la bella modelo mexicana Genoveva Casanova. En aquellos momentos la modelo reveló: “Luis Miguel es un hombre especial" y nunca más dio detalles de su corta relación.

Brittny Gastineau era conocida como "la mejor amiga de Kim Kardashian". Esta joven modelo norteamericana conoció a Luis Miguel por una persona en común en un restaurante en el 2012.

Esta relación tuvo poca vida y según sus declaraciones para Univisión: "Me enseñó a apreciar lo mejor de lo mejor: cultura, música, gastronomía, estilo de vida…Dicen que me dejó tirada. No es cierto. Tengo la suerte de que haya aparecido en mi vida y si hay algún culpable, esa soy yo".

Una por una ellas son todas las novias famosas que tuvo Luis Miguel ¿Las conocías?