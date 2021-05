Así fue la primera entrevista de Queen tras la muerte de Freddie Mercury

El cantante y compositor británico de origen parsi e indio, Freddie Mercury, fue sin dudas un ícono musical a través de los tiempos. El líder de la exitosa banda Queen falleció de una bronconeumonía complicada por el sida, el 24 de noviembre de 1991, solo un día después de comunicar oficialmente que padecía esta enfermedad.

Dos de los integrantes de Queen, Brian May y Roger Taylor, fueron entrevistados a una semana de la triste noticia. Sobre cuánto tiempo supo Freddie que tenía SIDA, el guitarrista contestó: “Creo que esa es una pregunta que no podemos responder porque realmente no lo sabemos. Siempre fue algo muy privado para él. Supongo que supimos intuitivamente que algo estaba pasando pero no hablamos sobre eso”.

Al contrario de lo que muchos pensaban, sus más allegados también se enteraron tarde de la enfermedad que padecía Freddie. “Él no nos dijo oficialmente hasta unos meses antes de que él se fuera. Pero ciertamente él lo supo por cinco años o tal vez más, entonces él estuvo viviendo bajo la sombra por mucho tiempo. Él vivía bajo la sombra”, aseguró Brian.

Respecto a qué le hizo a él la enfermedad, Roger Taylor explicó: “Bueno. La única cosa que él quería hacer era seguir trabajando en el estudio. Estaba absolutamente decidido a seguir con el grupo y seguir trabajando. Y eso realmente lo mantuvo en marcha por mucho tiempo”. Sin embargo, no fue fácil acompañarlo. “Realmente fue difícil pero estábamos tratando de apoyarlo a través de eso. Y él fue increíblemente valiente en ese tiempo. Obviamente él lo sabía, todos lo sabíamos en ese tiempo. Ya sabes, lo mejor es seguir adelante con la vida y hacerlo. Y él hizo eso, realmente creo que él continuó con mucha valentía”, expresó el baterista de Queen.

Específicamente, sus amigos y compañeros de la banda, recurrieron a los medios para desmentir todo lo que se dijo de Freddie a partir de su muerte: “Bueno, ha sido bastante angustioso leer algunos de los informes de la prensa. Una cosa es que obviamente nadie lo conoció realmente, mucha gente piensa que lo hizo. Y también el hecho de que fue un hombre muy privado. Ellos no tienen casi todos los datos mal, y se perdieron el punto de cómo era realmente en privado”.

Fuente: Instagram Roger Taylor

Roger Taylor comentó cómo era realmente Freddie Mercury: “En realidad era una persona muy tímida y amable. Él no era el tipo de persona que era en el escenario porque, ya sabes, era un artista. Hizo amigos, yo conozco a las personas que lo cuidaron hasta el final. Quiero decir, todos se enojaron mucho cuando vieron la forma en la que era presentado por la prensa inglesa, especialmente en la prensa sensacionalista”. Y añadió: “Nadie realmente se metió dentro de su caparazón”.