¿Cuántos hermanos tienen Belinda y quiénes son?

La cantante Belinda Peregrín Schüll se lanzó a la fama cuando tenía 10 años y desde ese entonces cosechó muchos éxitos tanto como actriz y de igual manera, siendo cantante. Pero no es la única de la familia que se encuentra en la mirada pública, su hermano Ignacio Peregrín Schüll, el único que tiene, quiere hacer carrera en la política.

Si bien es objeto de polémica, Ignacio lo tiene muy en claro: quiere obtener un lugar en la Cámara de Diputados, correspondiente a la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, por el Partido Verde Ecologista México. Con solo 25 años y sin estudios universitarios, "Nacho" se une al grupo de personajes de la farándula y al deporte que se anotaron para una banca en el Congreso.

Se trata de las elecciones "más grandes del país", según indicó el propio Instituto Nacional Electoral (INE) y Belinda hizo público el apoyo a su hermano. "No sabes lo que me llena de orgullo leer esto, has trabajado tanto, he sido testigo de tu esfuerzo, dedicación y amor. Estoy orgullosa de ti, eres un gran hombre lleno de empatía por los demás. ¡Vamos con todo mi Nachito!", escribió la cantante en sus historias de Instagram.

Admiración entre hermanos

Nacho aseguró que "pesa" en un sentido político ser el hermano de una estrella internacional, mientras compite por una banca en diputados, pero en una entrevista para Adela Micha agregó: "No me importa, yo no escogí la hermana que tengo, pero la amo y admiro".

En este sentido, explicó que las personas suelen poner más atención en el vínculo familiar que en sus propuestas de campaña y que provoca que deba profundizar aún más en sus política para demostrar que es una persona preparada: "Por ejemplo, vas recorriendo la calle y tú llegas a proponer soluciones muy objetivas, pero antes de proponer te dicen ‘tú eres el hermano de Beli, qué vas a saber'".

AHORA I #HeraldoTelevisión



No te pierdas la entrevista EXCLUSIVA con Nacho Peregrin

(@_mrnachini) en #MeLoDijoAdela



uD83DuDC49https://t.co/0szbTP3kj7 pic.twitter.com/KruD37xwNi — El Heraldo de México (@heraldodemexico) April 29, 2021

En definitiva, la relación entre Belinda y su hermano Nacho es buena, ambos se quieren y admiran. Restará por ver si este último consigue su banca en el Congreso Mexicano y si sus propuestas son llevadas a la práctica o si, por el contrario, su falta de estudios involucra también una falta de preparación que no puede suplir con su experiencia personal.

¿Tú qué opinas? ¿Conocías al hermano de Belinda?