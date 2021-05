¿Por qué se dejaron de hablar Julio Iglesias y Enrique Iglesias?

Una de las relaciones que más han llamado la atención por su distanciamiento, es la que tienen Julio y Enrique Iglesias, ya que durante años estos se han mezclado en diversos conflictos y rivalidades por temas de egos que tienen que ver con la carrera musical de ambos españoles. En esta nota te contamos algunos momentos que comprueban la triste y distante relación que tienen padre e hijo y del por qué de su alejamiento.

En varias oportunidades Julio Iglesias ha mencionado que lamenta no tener una gran relación con sus hijos. Sin embargo con uno en especial, existe algo más que la distancia que en varias ocasiones ha salido a la luz. En 1995 Julio Iglesias lanzó su disco "La carretera" que contenía éxitos como "Agua dulce". En tanto que ese mismo año Enrique se lanzó como cantante solista con un material de estudio que fue sumamente popular. Esto no le causó mucha gracia a su padre que según manifiesta la revista Vanitatis, Julio se enojó por que no le pidió consejos sobre el mismo.

Sumado a esto y según retrata en su libro, Alfredo Fraile, ex manager del intérprete de "Baila morena": "El día que Julio escuchó el disco de su hijo se re molestó. 'Esto es un desastre, no me gusta nada’, decía. ‘No vas a llegar a ningún lado. Esto no va a vender’". Sin embargo esto no fue así y canciones como "Experiencia religiosa" fueron de las más escuchadas del famoso cantante.

Por su parte, en el mismo libro de Fraile se puede leer que para Julio Iglesias el éxito de su hijo se debe a él. "¡Has vendido un millón porque eres mi hijo!", sentenció Iglesias padre. En tanto que estos celos nunca dejaron de crecer ya que al cabo de unos años según el sitio Vanitatis agregó que cuando Enrique Iglesias se compró un avión privado, su progenitor dijo: "Yo no lo tuve hasta que no vendí un millón de discos”.

Lo cierto es que los años pasaron y esa distancia se agravó considerablemente a tal punto que actualmente no se hablan. Sin embargo en una de sus canciones Enrique Iglesias retrató la relación que mantiene con su padre. La misma se llama "Quizás" que pertenece al disco que lleva su mismo nombre y que fue lanzado en septiembre del 2002. Entre líneas se puede ver que pese a todos estos celos y conflictos Enrique ama a su padre.