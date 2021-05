La historia detrás de la foto de Angelina Jolie cubierta de abejas

Angelina Jolie protagonizó unas impactantes y bellas imágenes realizadas por el fotógrafo Dan Winters para National Geographic en el marco del “Día Mundial de la abeja” para concienciar sobre la protección de estos importantes insectos.

“Fue maravilloso sentirse tan conectado con estas hermosas criaturas” indicó Angelina quien salió ilesa de la peligrosa producción donde cientos de abejas recorren su cuerpo. De esta manera la estrella norteamericana muestra una vez más toda sus sensibilidad para buscar la concientización en temas de cuidado del planeta.

“Con todo lo que nos preocupa en el mundo, esta es una que podemos manejar” señaló Angelina Jolie quien fue nombrada madrina de Women of Bees, programa de la UNESCO que busca cuidar de esta especie esencial.

“Las decisiones que tomamos y las cosas que hagamos en los próximos 10 o 20 años marcarán o romperán la forma en que podemos vivir en este planeta” afirmó Jolie, quien ha estado 3 días sin bañarse para dicha producción. "Tengo seis hijos y están sucediendo muchas cosas. No sé cómo ser 'perfecta' en nada. Entonces, si podemos ayudarnos mutuamente para decir: 'Este es un camino a seguir, simple, y esto es algo que puedes hacer con tus hijos'" amplió la actriz, directora, guionista, productora y activista por los derechos de las mujeres estadounidenses de 45 años.

Fuente: Instagram National Geographic

"No creo que mucha gente sepa el daño que está haciendo. Muchos simplemente están tratando de pasar el día" y "Quieren hacer el bien. No quieren ser destructivos. No saben qué comprar. No saben qué usar. Así que creo que parte de esto es querer ayudar a que sea simple para todo el mundo, porque lo necesito" concluyó la ex esposa de Brad Pitt.