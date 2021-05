La hija de Daddy Yankee presume toda su hermosura con una increíble producción de fotos

Jesaaelys Ayala González, demostró una vez más toda su belleza ante sus más de 1.1 millones de seguidores en la red social Instagram. La bella latina se ha vuelto en una de las influencer más codiciadas de la actualidad.

Jesaaelys no duda en remarcar en reiteradas ocasiones lo difícil que le ha sido bajar de peso ya que llegó a pesar 113 kilos. “Bajar de peso NO ES FÁCIL. La comida es una droga más, lamentablemente. Yo me sentía mal, mi autoestima estaba por el piso, no me gustaba mirarme en el espejo. No quería que me tomaran fotos de cuerpo completo” contó a través de sus redes oficiales.

En las últimas horas, Jesaaelys Ayala González compartió varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la puertorriqueña de 24 años desplegando toda su belleza frente a la cámara, luciendo un pantalón batik de color turquesa con tonos dorados, un top negro y unas cómodas zapatillas. Además, la joven latina complementó su look con una coleta en su cabello que deja solo dos mechones sueltos, lentes de sol cuadrados y un delicado make up.

Fuente: Instagram Jesaaelys Ayala González

“Okay.... pero hablemos de la última foto 🥺☺️🥰💛 #films by: @charlesolmo” fue el sencillo texto de agradecimiento que eligió Ayala González para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Jesaaelys Ayala González

Como era de esperarse estas fotos que tienen como única protagonista a la hija de Daddy Yankee se llenaron velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 25 mil corazones. Además, la latina recibió cientos de mensajes de cariño y halago hacia su figura de parte de sus fans.