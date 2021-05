“Muchas veces lo que criticas es lo que careces”: el descargo de Michelle Salas a sus haters

Michelle Salas, se encuentra nuevamente en el foco de los sitios de espectáculos de habla hispana, tras el éxito que viene logrando la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” donde se encuentran desarrollando la compleja relación de la joven diseñadora de moda con el “Sol de México”.

En las últimas horas, Michelle publicó dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram con un descargo dirigido hacia sus haters. En las pics se puede observar a la blonda un elegante look, sus labios pintados de rojo y su dorado cabello suelto.



“Hoy en día las redes sociales son una plataforma en la que estamos demasiado expuestos. La gente siempre se siente con el derecho de juzgar o agredir a los demás cuando en verdad no conoces ni la realidad ni la vida de esa persona” inició con su extenso mensaje Michelle Salas.

“Muchas veces lo que criticas es lo que careces, así que trato de no engancharme y darme cuenta de que esta profesión y en mi caso mi núcleo familiar está abierto a comentarios que no siempre me van a gustar pero no dejo que me afecte. Soy más que un mal comentario en Instagram. M♥️” finalizó la primogénita de Luis Miguel con su esclarecedor epígrafe en la red de la camarita.

Tras ello, Salas recibió el apoyo de su madre, Stephanie Salas quien escribió: “Te amo hija mía!!! Eres autentica e irrepetible!!!!❤️”. Otra integrante del medio que adhirió a los pensamientos de la también influencer fue Shannon de Lima: “Así es ❤️”.

Fuente: Instagram Michelle Salas

Como era de esperarse este posteo de Michelle se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 22 mil corazones.