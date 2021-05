Lo que The Rock recomendó a sus fans para un mejor entrenamiento

Dwayne "The Rock" Johnson tiene un físico particular y sus rutinas de ejercicios son muy famosas en las redes sociales, donde suele compartir sus rutinas fitness. Ahora, le dio un consejo a los fanáticos que quieren seguir su ritmo: escuchar una playlist en Spotify para motivarse.

The Rock se encuentra entrenando de una manera muy intensa para interpretar al antihéroe de los cómics Black Adam. En sus redes sociales, principalmente Instagram, comparte las rutinas desde el gimnasio de su casa, al que llama "Iron Paradise" y de fondo siempre se escucha música muy activa.

Lista de Spotify "Iron Paradise Tour"

Una de las cosas que motivan a The Rock durante los entrenamientos es la música y esporádicamente publica canciones mediante listas de spotify para que sus seguidores también se motiven. Pero ahora, el actor se unió con la plataforma de música para lanzar su propia lista de Spotify llamada "Iron Paradise Tour", que reúne todas sus canciones esenciales para las sesiones de gimnasio en un solo lugar.

En el pie de sus fotos en Instagram escribe fragmentos de las canciones que escucha como "no es el perro el que está en la lucha, es la lucha la que está en el perro", una parte de la letra "Get Up on My Level" del rapero Mike Zombie. También parafrasea citas como la del escritor estadounidense Mark Twain: "No es el tamaño del perro en la pelea, es el tamaño de la pelea en el perro". Todas las cosas que escribe sin dudas son para aumentar la motivación en el gimnasio.

The Rock tambien es un fanático tanto del rap como del rock. Entre sus canciones preferidas se encuentran "The Ecstasy of Gold" de Metallica, "Hotel California" de The Eagles y "Jesus Just Left Chicago" de ZZ Top, así como varios temas de las estrellas del hip-hop Kanye West, Nicki Minaj y 2Pac.

The Rock es uno de los símbolos del entrenamiento duro de la última década. Y por eso le dio a los fans uno de sus consejos para mejorar su performance mientras entrenan con su rutina diaria.

¿Vas a sumar la playlist a tu Spotify?