¿Cuánto cobra Laura Pausini por un concierto?

Más allá de haber sido un año muy difícil y duro para la cantante italiana Laura Pausini, según dicen, al menos tiene sus millones de dólares que compensan el dolor.

“Víveme” y “La soledad”, entre otros más.

Según el medio People With Money llegó a colocarse en el número uno de las 10 cantantes mejor pagadas del 2021 . Sin embargo, en comparación con otros artistas actuales, pareciera generar dudas.

Cabe destacar que People With Money tiene en cuenta siempre ciertos "factores" cuando crean esta lista anual. La revista toma algunos datos como por ejemplo cuánto cobra por concierto, los pagos por adelantado, el beneficio de sus participaciones, los ingresos residuales, endosos y todo trabajo que realice en publicidad.

Independientemente de que la cantautora italiana corone o no la lista de las cantantes mejor pagadas en 2021, cabe recordar que en un momento parecía que su carrera iba de capa caída. Pero, de repente, volvió de nuevo a la cima.

Cabe recordar que en 2018 Laura Pausini acudió al programa de televisión español La Resistencia donde reveló los millones de euros que tiene en el banco. Aunque no precisó la cifra exacta, dijo a quienes sí sobrepasaba.

Cuando el presentador David Broncano le preguntó "¿cuánto dinero tienes en el banco?" la cantante italiana no evadió totalmente la respuesta pero aseguró que superaba al actor español Antonio Resines (que en su paso por el programa confesó tener 10 millones en su cuenta bancaria).

Durante la entrevista todo sonó a gracias, sin embargo cuando la cantante iba a retractarse de su victoria dijo:

"Creo que sigo siendo la top 1".

Ahí mismo el público presente saltó en aplausos y abrazos que Laura recibió como una verdadera estrella de rock. Además de haber dejado claro que era la invitada con más dinero en su cuenta bancaria, recordó sobre su disco homónimo en 1994, que la coronó por ser el disco más vendido de un artista extranjero en toda la historia de España.

La realidad, es que Laura Pausini declaró que más allá de su exitosa carrera, nunca soñó con llegar hasta donde llegó:

“Nunca he soñado con ser famosa y creo que es la verdadera razón por la que disfruto al mil por ciento lo que hago. Mi primer sueño fue ser arquitecta, y, si no, quería tocar sola en el piano-bar, sin mi padre, porque ninguna mujer lo hacía”.

Más allá de que la cantante italiana tenga (o no) un patrimonio estimado de 185 millones de dólares y una fortuna en diversas inversiones, en una oportunidad declaró que sus padres le guardan los premios para que la fama no se le suba a la cabeza.

Gracias a su naturalidad, su chispa romántica y su poderosa voz, no caben dudas que la cantante italiana fue escalando posiciones. Pero aún así, su padre custodia todos sus premios: “me sirve para no créemelo”

Te compartimos la entrevista para La Resistencia donde también agregó:

“Tengo mucho dinero, no te voy a mentir. Vivo de manera privilegiada, pero en mi puerta no verás un Ferrari. Las cosas sofisticadas no me gustan”.