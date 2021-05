De novela: así fue el reencuentro de Belinda Y Christian Nodal

Se la puede ver a la pareja compuesta por Belinda y Christian Nodal con un amor entero y duradero. Luego de pasar algunos días separados por asuntos familiares y de trabajo, la pareja se reencontró, se la vio más enamorada que nunca y expusieron un romance lleno de estabilidad, respeto y compromiso.

Luego de rumorearse una posible separación, ya que él viajó a México para celebrar el día de las madres junto a la suya el pasado lunes, la pareja por fin pudo reunirse en un sentimental y romántico video que mostraba uno de sus mejores momentos juntos.

El video clip lo compartió Nodal en sus redes sociales por medio de su Instagram, que dejó ver un fragmento de su reencuentro con la artista Belinda y demostró cuánto quiere a su amada novia, recordando el daño que le genera el estar mucho tiempo separado. Para acompañar el video agrego el joven: “Eres mi hogar. Te amo y te extrañé como loco”.

Fuente: Instagram Nodal

El intérprete Christian Nodal compartió un fragmento de video cuando celebró el día de las madres con Cristy Nodal. En las imágenes se lo podía observar cantando al lado de su madre, fue en ese mismo momento en que el cantante enunció sus problemas para dormir, ante la ausencia de novia Belinda, quien se había quedado en España porque actualmente se encuentra trabajando en su regreso a la televisión, con la producción de Netflix en España, “Bienvenidos al Edén”.

Fuente: Instagram Belinda

“De 120 horas creo que nomas he podido dormir 18 horas… ta cabrón”, comentó hace unos días en su cuenta de Twitter. A su vez escribió: “Estaba acostumbrado por trabajo a no dormir pero ahora es dependencia, si no duermo con mi pareja no me deja en paz la ansiedad, y las cosas feas que van de la mano”. En agosto del año pasado los artistas confirmaron su relación, la que comenzaron en medio de las grabaciones de La voz México, fueron reconocidos como “la pareja del momento”.