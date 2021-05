Esta es la canción de Camilo que lo hizo saltar a la fama

Camilo es actualmente uno de los cantantes latinos más importantes de la industria. El colombiano de 27 años transitó un difícil camino para llegar al éxito. Ya en su niñez el oriundo de Medellín demostraba todo su potencial al ganar el concurso de talentos Factor X en el año 2007.

Tras arduo trabajo y bajo la tutela de su suegro Ricardo Montaner, Camilo dejaba de ser una promesa y convertirse en toda una realidad al lanzar su canción “Tutu”, la cual velozmente se convirtió en un rotundo éxito. Este hit musical que recorrió el mundo llegó a los oídos de su compatriota Shakira, quien a través de un video colgado en las redes sociales revelaba que no podía dejar de escuchar su canción.

"Fue una entrada tremenda a una cantidad de puertas a las que todavía no me habían dado la bienvenida, me puso en el foco y creo que ese ha sido el punto de partida" indicaba el esposo de Evaluna Montaner a la agencia a Efe Miami, tras ser nominado a los premios Latin American Music Awards en el año 2019. Este tema musical que catapultó la carrera del latino fue una colaboración realizada con el cantante puertorriqueño Pedro Capó.

Camilo es una persona muy humilde que no olvida sus orígenes y quienes lo ayudaron desde el comienzo. En un video de hace unos años se puede ver al cantautor rememorando la ayuda de sus cuñados: “Salía en la mañana con mi guitarra a escribir canciones en sesiones a las que yo no estaba invitado, pero Mau y Ricky me metían porque sí, porque yo era su hermano y me querían invitar”.

En la actualidad “Tutu” cuenta con más de 656 millones de reproducciones, solamente en la plataforma YouTube. Sin dudas, el parcero nunca olvidará esta canción.