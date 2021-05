10 frases de Julio Iglesias que llamaron la atención de todos

Sin lugar a dudas uno de los cantantes más históricos de la música latina es Julio Iglesias. Es por ello que hasta el día de hoy sus canciones se mantienen vigente entre las personas de todas partes del mundo hablo hispano. Además su nombre es tan importante que cada vez que se pronuncia es tendencia en todos los portales de noticias del mundo del espectáculo.

En tanto que en esta nota te mostramos una compilación de sus frases que más llamaron la atención de todos. Esas líneas que salieron de su boca que quedaron grabadas para siempre en la memoria de sus fanáticos de diversas partes del mundo. A continuación te detallamos 10 frases célebres de Julio Iglesias.

1. “He cambiado mucho de cuando era joven. Por ejemplo: ahora me aterra volar. No me gusta y me da ansiedad cuando hay turbulencias en el avión. Antes me daba igual: mi único interés cuando subía a un avión era estar con una azafata. Ah, la Viagra, qué gran invento”. Revista Don. Enero 2015

2. “Tengo 40 años y ya soy demasiado mayor para ser el nuevo 'sex symbol' norteamericano”. New York Times. Octubre de 1984.

3. "Cuando me miro en el espejo no entiendo nada de lo que pasa conmigo". El País. Septiembre 1983

4. “Nada ni nadie me hará cambiar mi nacionalidad española. Soy y seré siempre español. Además, de los que españolean en el mundo.” El País. Julio 1977.

5. "Nunca se interesó (Isabel Preysler) por mi carrera artística de una forma activa, pero sí pasiva. Ella me llenaba de emociones, me ayudó muchísimo, pero en lo que se refiere al artista trató siempre de separar los caminos y esa ha sido una de las causas fundamentales del fracaso de nuestro matrimonio”. 'Entre el cielo y el infierno', autobiografía de Julio Iglesias. Editorial Planeta, 1980.

6. “En 1970 dí 41 conciertos en 41 ciudades españolas distintas. En 30 días. Hice el amor todas las noches. 41 ciudades diferentes, 41 novias diferentes. Fue mi etapa rockera”. Ocean Drive Magazine. Febrero de 2014.

7. “Mi meta es hacer a la gente soñar. Cuando me ven en el escenario, lo que imaginan sobre mí y la realidad se unen. Les seduzco. Pero primero tengo que seducirme a mí mismo”. Time Magazine. Septiembre 1984.

8. "No sé hacer otra cosa que cantar. ¿Qué quieres? ¿Qué me quede en casa sin hacer nada? No podría”. Revista Don. Enero 2015.

9. “Quise ser futbolista y no pude por un accidente que casi me deja paralítico. Luego, sin buscarlo, me convertí en poeta sin serlo y en cantante sin cantar. Estaba predestinado así”. Blanco y Negro. Junio de 2000.

10. “Para amar el vino tinto tienes que tener un enfoque sano de la vida. El vino tinto es la vida, la única vida que puedes meter en una botella”. People Magazine. Agosto de 1988.