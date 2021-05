Esta canción de Raphael lo hizo saltar a la fama

Una verdadera estrella de los años 60 que sigue vigente. Raphael al día de hoy se siente "más hecho" como persona y artista. Así lo declaró cuando le preguntaron si se sentía “tendencia”.

El cantante español aclaró: "No me fijo en las tendencias, tengo la mía propia”. De hecho siente que está mejor ahora que cuando saltó a la fama en la década de 1960.

Sin embargo, aún hoy (con tanta competencia musical) procura no fijarse en lo que hacen otros, porque asegura que tiene su "propia tendencia" musical. Después de tantos años y trayectoria, su público es fiel.

"FUENTE: La República"

Cuando se recuerda la canción de Raphael que lo hizo saltar a la fama, el mismo cantante aclara:

"Yo hago las cosas muy a mi forma, a mi modo. No estoy esperando qué se lleva, qué no se lleva. Ni siquiera para vestirme. Yo siempre he sido Raphael desde el principio".

Cabe destacar que Raphael, aunque se haya convertido en una estrella en un momento en el que no existían las redes sociales ni los vídeos musicales en YouTube, considera que estas nuevas herramientas tecnológicas: "son fantásticas, siempre y cuando se usen cuando viene a cuento y cuando tiene que ser".

Un recuerdo emotivo: La canción de Raphael que lo hizo saltar a la fama

Fue entre los años 1966 y 1967 cuando Raphael representó a España en el Festival de Eurovisión con las canciones “Yo soy aquél” y “Hablemos del amor”. Ambas ocuparon las posiciones 7 y 6 y lo convirtieron al cantante en un éxito total.

Cabe recordar que su voz afinada, potente y con un asombroso timbre, se unió a la gran talla del intérprete.

El inicio de Raphael como cantante profesional fue cuando firmó su primer contrato como artista exclusivo con los discos Philips. Fue allí cuando decidió colocar la "ph" en su nombre.

Dentro de sus primeros éxitos "Te voy a contar mi vida", "A pesar de todo", "Los hombres lloran también" y "El Tamborilero", entre otros, la canción que lo hizo saltar a la fama no fue una, sino que fueron dos.

"Yo soy aquél" y "Hablemos del amor" rápidamente quedaron posicionadas en buenos puestos y lo convirtieron a Raphael en un artista conocido internacionalmente para iniciar una interminable serie de giras y cantar en los teatros más importantes del mundo.

Hoy no se puede negar que Raphael es uno de los artistas españoles de su época que trasciende varias generaciones. ¿Tú que crees?

Te compartimos una las canciones que lo hicieron saltar a la fama: