¿Cuál es el delicioso plato preferido de Belinda?

Belinda conmovió a sus millones de seguidores este pasado lunes 10 de mayo en el marco del “Dia de la Madre” en México. La cantante y actriz mexicana de 28 años dejó un mensaje para su abuela Juana Moreno, quien falleció en febrero de este año a los 88 años de edad en un hospital de España.

“Hoy es un día difícil para mí. Te extraño mucho, abuelita, extraño tu voz, tu sonrisa, tus brazos, tus ocurrencias y extraño hasta tus regaños. Feliz día para ti también donde quiera que estés mi reina” fueron las sensibles palabras que eligió la pareja de Christian Nodal para homenajear a su abuelita.

Muchos de los millones de seguidores de Belinda se preguntan cuál es el plato favorito de la talentosa estrella latina. La intérprete de “Amor a primera vista” reveló en más de una ocasión en sus redes sociales su debilidad por la comida mexicana, siendo los tacos y la quesadilla su “par perfecto”. Si tuviese que elegir otra opción, la blonda se inclina por la comida china y ha declarado que le gusta pedirla cuando sale a cenar.

Por otra parte, en una entrevista al periodista del grupo Imagen Gustavo Adolfo Infante, Belinda confesó una de las virtudes de su metabolismo que permite que tenga una de las figuras más envidiables de la farándula en América Latina: “No me vas a creer pero como de todo. Si salimos y me estas invitando a cenar no soy de las ‘una ensaladita con agüita’. No no no, a ver qué vamos a comer. Pizza… Como muchísimo y no engordo. Sí he tenido épocas en las que he estado más rellenita pero para lo que como debería ser una persona obesa”.

Fuente: Instagram Belinda

Por último, en una entrevista para el sitio Cosmopolitan, Belipop eligió entre sushi o pizza y su respuesta quedó bien con los amantes de las dos comidas: “Sushi pero en domingo pizza 100%”.