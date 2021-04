Cristian Salas, esposa de Marco Antonio Solís sacudió la red desde el gimnasio

Mientras Marco Antonio Solís sigue despertando los suspiros de sus millones de seguidores de alrededor del planeta con sus recientes fotos en bata compartidas en las redes sociales, su esposa Cristian Salas no se queda atrás y deslumbra a sus followers.

La esposa del cantante subió una nueva fotografía en su cuenta oficial de Instagram, la cual lleva el nombre de Cristy Solís, que se viralizó en los sitios de espectáculos y comunidades virtuales. La modelo cubana que mantiene un perfil muy bajo sorprendió con esta reciente pic.

En la mencionada fotografía, Salas luce unos leggins negros, un top deportivo, una sudadera y unas tenis blancas. “Miércoles” escribió sobre la pic matutina. Además, la blonda utilizó el respectivo tapaboca y unos auriculares rojos.

Previamente a esta imagen compartida en las historias en la red de la camarita la mujer de Marco Antonio Solís había subido un misterioso mensaje sin destinatario: “Yo me hago cargo de lo que digo, no de lo que tú entiendes. Yo me hago cargo de lo que escribo, no de lo que tú lees. Yo me hago cargo de lo que hago, no de lo que tú percibes. Yo me hago cargo de lo que soy, no de lo que tú deduces. Yo me hago cargo de mis emociones, no de tus reacciones. Yo me responsabilizo de mi vida, por favor, hazte cargo tú de tus proyecciones”.

Fuente: Instagram Cristy Solís

La pareja de Marco Antonio y Cristian se conoció durante la filmación de un video musical del ‘Buki’. En ese entonces, el intérprete de ‘Mi eterno amor secreto’ estaba casado con la actriz y cantante mexicana Beatriz Adriana. Según trascendió en ese momento, Beatriz estaba cansada de las constantes infidelidades de Marco Antonio, por lo que le pidió el divorcio y se separaron en 1993. Ese mismo año, el artista se casó con la modelo cubana. Con ella, el músico ha tenido dos hijas: Marla y Alilson.