Hasta Natti Natasha reaccionó: Becky G eleva la temperatura con una increíble sesión de fotos

Becky G continúa siendo una de las mujeres más exitosa en el mundo de la música. Es que con solo 24 años de edad, la actriz y cantante norteamericana ha sido número uno en el Latin Rhythm Airplay en los Estados Unidos y ya busca lograr colaboraciones con importantísimas artistas.

Es que recientemente se ha comenzado a correr el rumor de que Anitta podría haber registrado una nueva canción en BMI, una organización norteamericana que regula las composiciones de los artistas. En este tema musical, estarían también involucradas Rosalía y Becky G.

Según trascendió, la canción se llamaría ‘Despierta América’ y está compuesta por las tres artistas. Por ser la mentora, Anitta estaría acreditada como la autora principal y la canción podría formar parte del próximo álbum de la brasileña llamado ‘Girl from Río’. La artista oriunda de California, que se hizo popularmente conocida por subir varios vídeos de ella misma interpretando remezclas de reconocidas canciones en YouTube, ha publicado un par de fotografías en su cuenta de Instagram que ya han superado los 360 mil likes.

“Throwback – Chica de la moda en la línea de tiempo 💄 • No todos los días te encuentras al borde de un edificio en Los Ángeles. Inspirado en la única Madonna” fue el texto que eligió Becky G para acompañar el post.

Fuente: Instagram Natti Natasha

En las imágenes, Becky G lleva puesto un body negro de cuero, medias de red y bucaneras del mismo color. Además, completó el look con una extravagante gargantilla, nail art de color rojo y un make up en el mismo tono que resaltó sus labios. Entre las reacciones que más se destacaron se encuentra el like de la cantante Natti Natasha.