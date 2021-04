El día que Marc Anthony confesó que aún ama a Jennifer Lopez

Claramente Marc Anthony es uno de los cantantes más importantes de la música latina y esto de se debe a la impecable carrera que ha realizado a lo largo de los años. En tanto que, recientemente, se conoció que el famoso artista dará su primer concierto global vía streaming el próximo 17 de abril.

Por su parte, en esta ocasión, hablaremos de la vez que el famoso cantante y actor realizó un confesión sobre su ex esposa que se hizo viral en cientos de portales de noticias del espectáculos. En esa ocasión, y luego de estar separados por un largo tiempo, el cantante de "Flor pálida" afirmó a un sitio puertorriqueño que: "JLo ha sido una gran compañera en mi vida, es como una hermana para mí y una de las personas más importantes de mi vida, todavía la sigo amando pero de otra manera pero sí la amo".

Además en otra oportunidad hace un par de años atrás compartió una imagen en su cuenta oficial de Instagram donde se la ve junto a Jennifer y a su hija Emme Maribel Muñiz. Además lo que llamó la atención de todos fue el comentario que decía: "Nothing but love between us. @jlo" (Nada más que amor entre nosotros. @jlo).

Recordemos que un 5 de junio de 2004 Marc Anthony y la cantante Jennifer Lopez contrajeron matrimonio de manera íntima, en la que solo acudieron familiares y amigos más cercanos de la pareja. En tanto que el 7 de noviembre de 2007, y después de muchos rumores, JLo y Marc confirmaron oficialmente que estaban esperando gemelos. Sin embargo, unos años más tarde, en 2012 se divorciaron ya que ambos alegaron que su relación era insostenible.

Finalmente, hace algunas semanas atrás, se conocieron los nominados para los Latin American Music Awards que se entregarán el próximo 15 de abril en la ciudad de Florida y que será televisado por la señal Telemundo. Justamente uno de los artistas que estará presente será Marc Anthony que competirá en la categoría Artista favorito – tropical.