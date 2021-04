Aclaramos todo: ¿por qué se dice que Chabelo es inmortal y cuáles son las teorías?

Chabelo, un personaje que parece inmortal. Normalmente cada vez que fallece alguien de la farándula, -sin importar si es nacional o extranjero-, el nombre de Chabelo se vuelve tendencia. Las teorías que tenés que conocer alrededor del asunto a continuación.

Una vez más resuena su inmortalidad debido a la cuenta que lleva como nombre “Chabelo vivió más que”. Mucho se conoce de la vida del comediante pero a la vez poco se puede evidenciar de qué es lo que realmente hay detrás de las versiones de su inmortalidad.

Cabe destacar que su verdadero nombre es Xavier López Rodríguez. Fue conocido por ser reclutado por el ejército estadounidense a los 18 años para pelear en la guerra coreana.

Chabelo vive más que...

En una oportunidad contó: “Sólo estuve tres meses en la base militar de San Diego; afortunadamente, la guerra terminó y me regresaron a México”. A su regreso a México decidió cumplir su mayor sueño, que era convertirse en médico. A pesar de no haber terminado la carrera, abrió un sanatorio con un compañero.

Su relato fue: “Quería estudiar medicina por pasión; de hecho, tuve un sanatorio donde operaba, con buena mano, junto a Juan, un compañero que sí terminó la carrera y con quien monté una clínica para atender a personas de bajos recursos”.

Tras una vida de amores que públicamente se hizo famosa, su carrera en la actuación comenzó por accidente. Fue en el programa “Carrusel musical” en el que Chabelo trabajaba como ayudante de producción y como necesitaban a un actor, finalmente lo consiguió él.

Tuvo varios reconocimientos entre los cuales se pueden destacar 2 Récord Guinness: el primero por su mayor trayectoria como conductor infantil durante 44 años seguidos y el segundo, por el mayor tiempo que hizo de un solo personaje “Chabelo”, por 53 años.

La llegada de internet y los memes hicieron que comenzaran ciertas bromas acerca de su longevidad. Especialmente esto sucedió porque muchos personajes de su generación, hasta incluso mucho más jóvenes que él ya habían fallecido.

De hecho, según lo que relató López Rodríguez para el diario El Universal en el año 2006, Chabelo tiene que haber fallecido desde los 70, después de un desafortunado incidente que tuvo con una almendra.

“Una vez por comer una almendra descompuesta tuve parado el corazón minuto y medio e incluso me administraron los santos óleos. Vi mi vida de principio a fin: presencié mi velorio con mi madre y mis hermanas al lado de mi féretro. Ahí estaba yo adentro. De pronto, la imagen se convirtió en un círculo perdiéndose en el infinito. Comencé a rezar el Padre Nuestro porque sabía que me estaba muriendo. El médico que me atendió, dicen, me golpeó el pecho y me inyectó adrenalina. Regresé a la vida. Eso ocurrió hace 35 años”, recuerda "Chabelo".

La teoría remarca que Chabelo no solo evadió una guerra y “sobrevivió” a la muerte, sino que también fue un niño por más de 50 años. Quizás por esto es mucho más fácil entender el porqué es considerado como un ser inmortal.

Supuestamente hoy Xavier López Rodríguez, ​más conocido por su personaje de Chabelo, es un actor y comediante mexicano de origen estadounidense que tiene 86 años. ¿Tú que piensas? ¿Por qué es inmortal?