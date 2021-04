Hasta Yanet García reaccionó: Maribel Guardia lució radiante con una mono prenda

Maribel Guardia fue blanco de memes esta semana tras compartir una fotografía donde aparece una de sus mascotas algo desarregladas. Tras ese cómico incidente la presentadora de televisión costarricense de 61 años, compartió más imagenes de sus diversas mascotas, incluyendo una serpiente.

Maribel es muy popular en las comunidades virtuales, donde ya cuenta con más de 6.6 millones de fieles seguidores en Instagram. La también actriz es una de las figuras más reconocidas de la televisión mexicana.



Este jueves, Maribel Guardia compartió tres fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del mundo. En la misma se puede ver a la latina desplegando toda su belleza en el jardín de su hogar, luciendo una mono prenda de seda de color verde esmeralda y zapatos color suela con plataformas . Además, la intérprete de “Se me olvidó otra vez” complementó su look con su cabello alisado y un delicado make up.

Fuente: Instagram Maribel Guardia

"#Feliz #jueves te deseo hoy más sonrisas , menos preocupaciones, mucha suerte y salud en tu vida y que Dios te llene de bendiciones 🙏” fue el sencillo y positivo texto que eligió Guardia para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Maribel Guardia

Como era de esperarse esta foto que tiene como principal protagonista a ex esposa de Joan Sebastián se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 64 mil corazones. Además, recibió cientos de mensajes de cariño y halago hacia su outfit de parte de sus followers. Entre ellos se destacó el “Cuerpazo” de la modelo mexicana Yanet García.