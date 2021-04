Arnold Schwarzenegger defenestró a la ceremonia de los premios Oscar: “No pude verlo más”

La ceremonia número 93 de la historia del Oscar fue una de las más aburridas, si no la más, de su prolífera historia. Esto fue reflejado por el rating que fue el más bajo registrado, menor a 10 millones de personas.

Una de las voces autorizadas para hablar sobre lo sucedido es el actor estadounidense de 73 años, Arnold Schwarzenegger, quien visitó el programa de Jimmy Kimmel este pasado lunes. Sin pelos en la lengua el protagonista de la saga de “Terminator” dijo lo siguiente: “La razón por la que solo vi un tercio es porque era muy aburrido”.

“Básicamente, lo apagué. No pude verlo más. ¿Cómo pudieron con todo ese talento hacerlo tan aburrido?” amplió Arnold. Luego Jimmy le consultó a Arnold sobre alguna idea para darle vida a la ceremonia a lo que el norteamericano respondió: “Creo que la próxima vez tal vez deberían llevar los premios Oscar a Muscle Beach (una zona en Venice, California)”.

Fuente: Instagram Arnold Scwarzenegger

Por último, Arnold opinó sobre la posible candidatura de Caitlyn Jenner para gobernar California: “La clave de todo esto es que no importa si se trata de Caitlyn o de cualquier otra persona. Tener una visión clara de adónde quiere ir, qué tipo de cambios quiere hacer y por qué está calificado para convertirse en gobernador. Eso se necesita convencer a la gente “, señaló Schwarzenegger.

Fuente: Instagram Arnold Scwarzenegger

“Todo lo demás es una tontería porque la prensa te atacará sin importar quién seas. Me atacaron, pero luego, al final, gané, así que eso es lo principal” y “Cualquiera tiene una oportunidad porque creo que la gente no está satisfecha con lo que está sucediendo aquí en California” fue el testimonio del ex gobernador de California.