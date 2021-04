Ricardo Arjona cautivó a su hija con un emocionante saludo de feliz cumpleaños

Sin lugar a dudas Ricardo Arjona es uno de los cantantes más representativos de la música latina. Es que sus canciones han marcado tendencia entre sus seguidores y han sido noticia entre los principales portales del mundo del espectáculo. Sin embargo en esta ocasión el gran artista fue tendencia por el emotivo mensaje que le dedicó a su hija por su cumpleaños.

Es que hoy 25 de abril la actriz Adria Arjona Torres cumple 29 años edad y es por ello que sus amigos, familiares y miles de seguidores la han saludado por su aniversario de vida. Pero hubo uno que no solo la emocionó a ella sino a todos sus fanáticos. Es que su padre compartió en su perfil de Instagram una imagen de ella con el siguiente mensaje:

"@adriaarjona. Yo te espiaba por la ventana. Tu en el patio le quitabas las ruedas de protección a la bicicleta y te sometías al vértigo de la suerte del equilibrio por tu propia cuenta cuando solo tenías 6. Te caíste 4 veces, te acariciaste los raspones de tus rodillas y te volviste a levantar. Luego fingí no saber nada cuando entraste corriendo a decirme que querías que viera algo. Bajé contigo y me enseñaste lo mucho que dominabas el equilibrio por tu propia cuenta. Hoy, sigues equilibrándote y avanzando. Te caes y te levantas con esa misma sonrisa. Desde aquella tarde supe que estabas hecha para volar. Feliz cumple mi amor. Hasta Londres te envío la encomienda de este abrazo para que te diga lo mucho que disfruto ser tu padre. Un pedacito de mi se hizo mujer y es de lo mejor que me ha pasado".

Cambiando de tema, Ricardo Arjona, hizo una de las presentaciones más importantes de su carrera. La misma fue vía streaming y se tituló “Hecho a la antigua”. El show se realizó desde La Antigua Guatemala, la tierra donde nació y en uno de los monumentos más emblemáticos del lugar. El concierto fue el pasado 10 de abril ante miles de fanáticos de todas partes del mundo.

Finalmente, recordemos que durante el año pasado, Ricardo Arjona presentó su más reciente trabajo discográfico llamado "Blanco". El mismo cuenta con 15 canciones que estuvieron presentes en el recital que sin dudas marcó un antes y un después en la música latina debido a la gran puesta en escena que se preparó.