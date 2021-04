Chayanne: la imperdible tradición que tiene con sus hijos y con la mujer de su vida

Con el paso de los años Chayanne se ha convertido en uno de los artistas más importantes de la música latina. Además en varias oportunidades el famoso cantante también ha demostrado que posee un gran talento para la actuación ya que ha participado en diversas películas de Hollywood. Además con su gran voz ha conquistado a millones de fans por todas partes del mundo.

Por su parte, recientemente, a través de su cuenta de Instagram, el intérprete de la canción "Salomé" compartió una fotografía de él que cautivó a sus millones de seguidores. En la misma se lo puede ver vacunándose contra el covid. Sin embargo a continuación te contamos de una tradición que tiene el famoso cantante realiza todos los años junto a su familia.

La misma tiene que ver con que cada año la familia Figueroa se disfraza completamente para Halloween. Es por ello que a través de las redes sociales sus hijos Isa y Lorenzo comparten fotos de esos divertidos momentos con sus padres. Estos son los últimos looks que usaron en las mencionadas celebraciones:

2018 Superhéroes

A dicha imagen Isadora le agregó el siguiente comentario: "Siempre he querido ser un superhéroe...(Sorry Lolo, you’re not cool enough to be DC...) #happyhalloween #superfambaby".

2019: Piratas del Caribe

Un año más tarde la hermosa familia eligió como temática una de las películas más importantes de los últimos tiempos de Disney. Estamos hablando de la saga de Piratas del Caribe. En esta ocasión Isa describió a la imagen con el siguiente comentario: "Llegaron los Piratas del Caribe jejeje. La tradición sigue....☠️❤️ #happyhalloween".

2020: Top Gun

Por su parte el año pasado la familia Figueroa eligió para disfrazarse a un clásico de Hollywood de los ochenta. Estamos hablando de la película que protagonizó Tom Cruise llamada Top Gun. Como en el resto de las imágenes la hija de Chayanne hizo un comentario al respecto: "Se esta volviendo más y más difícil elegir disfraces cada año perooooooo la tradición continúa :)))🎃👻 Jejejeje".