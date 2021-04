Karol G se despidió de su ex novio con un imperdible mensaje

Una de las cantantes más importantes de la actualidad es la colombiana Karol G y esto principalmente se debe al lanzamiento de su tercer disco de estudio llamado KG0516. El mismo está compuesto por 16 canciones que son una mejor que la otra y del cual se desprenden temas como "Tusa", "Bichota" y "Location".

Por su parte, recientemente, fue premiada con tres galardones en los Latin American Music Awards. Esto fue gracias a la canción "Tusa" que lanzó junto a Nicki Minaj. Las categorías en la que se coronó este exitoso tema musical fueron las siguientes: sencillo del año, canción favorita - urbano y colaboración del año.

Cambiando de tema, hace algunas horas atrás, la bella colombiana de pelos azules confirmó en su cuenta de Instagram algo que todos sabían pero que no había sido mencionado por los propios protagonistas. Karol G y Anuel AA confirmaron que ya no están de novios pero que igual se siguen amando. Por su parte la bella cantante lo hizo a través de un mensaje que dice lo siguiente:

"Si ya solo aceptarlo es difícil, imagina tenerlo que hacer ante millones de personas. Por mucho tiempo tratamos de alejar nuestra relación de las redes sociales para cuidarnos. Nunca utilizamos nuestra relación para hacer marketing ni hoy, ni hace casi 3 años que todo comenzó. Éramos dos personas con vidas públicas que queríamos tener una relación normal cómo cualquiera y fue esa la razón por la cual nunca escondimos lo que sentimos y decidimos hacerlo público. Las cosas increíbles que nos pasaron a ambos como persona y como artistas, fue una bendición y el resultado de un amor bonito que nos llego a cada uno en el momento que más lo necesitamos. Gracias a todos por acompañarnos en nuestras locuras. El amor que sentimos por parte de todos durante estos casi 3 años fue inigualable, increíble y vibrar junto con ustedes fue mágico. Te Amo Emmanuel, mi gratitud a ti, tu familia y todo lo que vivimos, crecimos y aprendimos juntos es INFINITA RHLM ".

Mientras que el cantante puertorriqueño lo hizo a través de un vivo de la mencionada res social. Allí afirmó que ya no están juntos. En cuanto a los motivos el intérprete de la canción "Me gusta" afirmó que no es por terceros en discordia solo que están en diferentes sintonías.