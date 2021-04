El doble de Julio Iglesias deslumbró a todos con su espectacular interpretación en Chile

Sin lugar a dudas uno de los cantantes más históricos de la música latina es Julio Iglesias. Es por ello que hasta el día de hoy sus canciones se mantienen vigente entre las personas de todas partes del mundo hablo hispano. Además su nombre es tan importante que cada vez que se pronuncia es tendencia en todos los portales de noticias del mundo del espectáculo.

Esta vez no fue la excepción ya que su imitador peruano, Roberto Pereda, la está rompiendo en el programa "Yo Soy Chile". Allí el talentoso artista deslumbra en cada gala con los principales temas del cantante español. Recientemente el imitador de Julio Iglesias logró pasar a una nueva fase del certamen, emocionando a todos con la famosa canción llamada "Quijote".

Asimismo el jurado conformado por Antonio Vodanovic, Myriam Hernández y Cristián Riquelme felicitó al cantante peruano por su gran performance. Sobre ello el mismo afirmó que: "A usted, esta noche, le salió todo bien”. Es por ello que Roberto volvió a sorprender al jurado con una impecable interpretación.

Yo Soy es un programa de televisión chileno de talentos, emitido por la señal Mega entre 2011 y 2012 y Chilevisión desde 2019. Este programa está basado en el formato My name is..., que tiene sus propias versiones en otros países sumando así seguidores en todas partes del mundo.

Finalmente, del increíble cantante Julio Iglesias, tenemos que decir que de sus logros más importantes se encuentran los conseguidores en 1983, cuando fue reconocido como el artista que más discos ha vendido en más idiomas en el mundo, y en 2013 como el artista hispano que más discos ha vendido en la historia.