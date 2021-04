Así de bella está Madonna a sus 62 años

Con el paso de los años la cantante Madonna se transformó en la Reina del Pop. Esto principalmente se debe a que es dueña de una increíble voz y de un talento que la ha mantenido vigente a lo largo de los años. Además es tan gran la popularidad que tiene, que cada vez que aparece en público o que publica algo en las redes sociales sus seguidores reaccionan de manera inmediata.

Por su parte, Madonna Louise Veronica Ciccone​, además de triunfar en el canto se ha destacado en el baile, la composición, la actuación y también como empresaria de diversos productos de belleza. Pero todo esto comenzó cuando en 1978 se mudó a la ciudad de Nueva York para realizar una carrera de danza contemporánea.

A lo largo de su carrera la intérprete de la canción "Music" ha cosechado grandes premios y reconocimientos. Un claro ejemplo de ello es que en 2008, la revista Billboard clasificó a Madonna en el número dos, detrás de The Beatles, en el Billboard Hot 100 All-Time Top Artists. Esto la convirtió en la solista más exitosa en esa lista, además de ser incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en ese mismo año.

Debido a todo esto y como mencionamos anteriormente la llegada que tiene Madonna con sus fanáticos es inmediata ya que cada vez que realiza un posteo, estos reaccionan con millones de likes y miles de comentarios elogiando lo bien que se ve a sus 62 años de edad como así también sobre todo lo que comparte.

Esta vez no fue la excepción ya que hace algunas horas atrás, en su cuenta de Instagram, Madonna confirmó lo bella que está en la actualidad con una serie de fotografías. En las mismas se la puede ver con un traje azul que resaltó su gran belleza facial. Además a mencionadas imágenes le agregó el siguiente comentario: "Out to dinner with my bestie 💙 @secretagentm -maha. We feed each others souls, and then i think too much and get moody".