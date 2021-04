Todo transcurrió en el año el año 1997. Salma Hayek y Luis Miguel, la cita que revolucionó la TV hace casi 25 años. Fue en la edición número 69 de los Premios Óscar cuando la película británica “The English Patient” arrasó con un total de 9 estatuillas en 12 nominaciones.

Pese al sorprendente éxito que tuvo el filme dirigido por Anthony Minghella, esa noche esta pareja latinoamericana se robó los reflectores. Cabe recordar que en aquel entonces la actriz veracruzana Salma Hayek, apenas estaba en sus comienzos para enamorar Hollywood, pero al parecer sorprendió al mundo entero al aparecer en la gala acompañada del cantante Luis Miguel.

"FUENTE: Net Tv"

La actriz había sido invitada para presentar la performance de Kenny Loggins, intérprete de la canción “For the First Time” de One Fine Day, que había sido nominada a mejor canción original.

Es noche más de uno quedó sin palabras al ver la presencia de la pareja. De inmediato comenzaron los rumores sobre un posible romance, sin embargo Luis Miguel, el “Sol de México”, estaba en una relación sentimental con Daisy Fuentes, mientras que Hayek salía con Edward Norton.

Aun así, aquella noche inolvidable del 24 de marzo de 1997, tanto Salma como Luis Miguel se dedicaron a derrochar simpatía y mucho glamour. Por su parte la actriz atrapó todos los flashes de las cámaras con su deslumbrante vestido de Giorgio Armani y una tiara de diamantes asombrosa.

Después de la gran ceremonia, ambos fueron invitados a la AIDS Foundation Party, una fiesta que organiza cada año Elton John. La realidad es que -aunque muchos no lo recuerden- no fue la primera vez que Hayek y Luis Miguel desfilaron juntos en la alfombra roja.

La flamante pareja ya había asistido en otras oportunidades a otros eventos juntos, como el “Carousel of Hope Ball” en el año 1996. Pero, la diferencia es que la segunda vez que se los vio, en los Óscar, la actriz decidió no dar pie a especulaciones sobre un supuesto romance.

Para ello, dejó muy en claro que su relación con Luis Miguel era simplemente de muy buenos amigos. La declaración a Vanidades fue: “Somos amigos desde hace 12 años. Ya te veo la cara como diciendo que hay algo sospechoso entre nosotros. Lamento decepcionarte”.

Salma Hayek y Luis Miguel en esos momentos revolucionaron la TV pero después de casi 25 años -mirando hacia atrás-, se puede decir que decían la verdad. Conoce todos los hombres que la conquistaron antes de casarse con François-Henri Pinault.