Ellos son todos los adorables hijos de Carlos Baute y su mujer, la arquitecta y modelo Astrid Klisans: Markuss, de casi 5 años, Liene de 3 años y medio, y la pequeña Alisse de 1 año y medio.

Una familia numerosa en tiempo récord. Según el mismo cantante dijo: “Es una locura, pero estamos muy felices".

De la misma forma que fue sucediendo en casi todas las familias –tras la pandemia por covid-19- los Baute se las vienen ingeniando en estos tiempos en su casa tirando de imaginación y humor para entretener a los 3 niños.

El cantante y su mujer venezolana Astrid Klisans consiguieron formar una familia numerosa en poco tiempo. Cuentan que la más pequeña no comprende mucho la situación. Sin embargo, los mayores se lo pasan muy bien haciendo lo que más les gusta, es que es imitar a su papá.

Todos los adorables hijos de Carlos Baute cantan y se divierten mucho vistiéndose igual que su padre. Al parecer, el cantante está feliz con la familia que armó al punto tal de que se integra constantemente con sus hijos en la iniciativa de divertirse:

De hecho, en sus posteos desde su Instagram personal siempre comparte alguno de esos momentos lúdicos: "Jugando a vestirnos igual con mis amores. ¿Y ustedes qué tal lo están llevando?".

Se los puede ver a todos con pantalón mostaza y diferentes looks mientras también pintan unos simpáticos dibujos. Mientras tanto, se la ve a la pequeña Alisse alrededor con sus ositos y juguetes.

Las imágenes que comparte Baute, sin dudas derriten a sus seguidores que, además de que acumulan millones de “me gusta” no paran de dedicarles emojis con corazones en todas sus variantes.

Cabe destacar que durante toda la cuarentena y aún en la situación actual de pandemia que se vive Carlos Baute supo aprovechar al máximo lanzando junto con Ana Mena, una canción para concientizar acerca de la importancia que tiene quedarse en casa.

La canción se llama “No es para tanto” y su intención fue cantarla como primicia para su hija Liene en un vídeo que lo compartió rápidamente con sus fans.

Sin embargo, el cantante no esperaba el duro juicio de su pequeña que, -con una sonrisa y con ganas de que le cantase otra melodía-, se limitaba a decirle solo: "Esa no, esa no".

Baute en respuesta y muy gracioso escribió: "Yo emocionado queriendo cantar mi nuevo single No es para tanto sin esperar que mi hija me haga bullying”.

Disfruta el video clip oficial de "No es para tanto" junto a Ana Mena.