Los secretos que no conocías de Gabriela Berlingeri, la novia de Bad Bunny

La joven Gabriela Berlingeri no solo es conocida por ser la novia de Bad Bunny. Ella también hizo su propio camino antes de conocer al cantante y actualmente con 27 años es toda una reconocida influencer de las redes sociales.

Se puede asegurar que la joven está más en boca de todos (últimamente) que nunca debido a la relación que mantiene con Bad Bunny, el famoso cantante puertorriqueño.

Gabriela Berlingeri, mucho más que la novia de Bad Bunny

Gabriela Berlingeri tiene 27 años y nació en Puerto Rico. Su relación con el cantante lleva más de 3 años y aunque ambos se manejan muy discretos -con respecto a su vida privada en las redes sociales-, se pueden ver algunas fotos de los dos juntos.

Gabriela es una reconocida influencer a través de su Instagram. En su cuenta ya acumula un millón y medio de seguidores. A través de ella muestra otro de sus trabajos como modelo y diseñadora de joyas.

Cabe destacar que la joven tiene su propia marca que se llama “Diciembre 29” y hace referencia a la fecha en que nació.

A través de su web se pueden encontrar diversos modelos de sus producciones en anillos, collares, gargantillas y pendientes, entre otros productos.

Habitualmente, Berlingeri es la propia modelo de los productos de su marca y así se la puede ver en algunas de sus fotos de Instagram.

"FUENTE: RPP"

Gabriela ocupa el corazón de Bad Bunny

Durante la cuarentena se la pudo ver que cantó junto a su novio Bad Bunny una canción que se llama “En casita”. Eso sí, aunque vivió esa experiencia junto al famoso cantante puertorriqueño asegura que ella no es cantante ni tiene la más mínima intención de serlo.

Gabriela es -actualmente- la mujer que ocupa el corazón de uno de los cantantes del momento, Bad Bunny.

Desde que el artista hizo pública esta relación - en una entrevista para la revista 'Rolling Stone'- los rumores definitivamente se terminaron de confirmar: "Es muy especial para mí" terminó reconociendo el rapero malo.

Muchos fans venían compartiendo diversas teorías de esta relación, hasta que Bad finalmente dijo: "Estoy feliz con ella. La gente no sabe que ella me ha ayudado mucho en el aspecto emocional cuando más lo he necesitado".

La realidad es que Gabriela no era conocida ni tenía tantos seguidores en su Instagram hasta que se dio a conocer la noticia de su relación con el cantante. Queda claro que a Bad Bunny –desde siempre- no le gusta mucho dar detalles sobre su vida privada.

Por ello, no suelen compartir en sus redes muchas fotografías juntos o dar detalles sobre su relación. Sin embargo, todo lo que se conoce de ella, es porque la joven sí comparte bastante en sus redes sociales.

No es un dato menor que desafortunadamente, siguen los fuertes rumores sobre una posible separación o conflictos entre la pareja. Parece que comenzaron cuando Bad Bunny se presentó en febrero del 2021 en el programa "Saturday Night Live" junto con Rosalía.

Hay posibles pistas de que posiblemente ya no sean novios. Sin embargo, ninguno de los dos -por ahora- se manifestaron al respecto.

