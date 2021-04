La fuerte declaración de Miguel Bosé luego de 7 años sin salir en televisión

En una entrevista para la televisión española - luego de 7 años sin salir en televisión – Miguel Bosé salió a dar una fuerte declaración donde habla de todo. Drogas, alcohol, sexo, su separación y hasta la pérdida de su voz.



"FUENTE: Vanity Fair"

Habló de todo ello con el periodista Jordi Évole.

Cabe destacar que el nombre de Miguel Bosé en los últimos meses viene resonando fuerte y no precisamente de forma positiva.

La realidad, es que tras su separación con Nacho Palau, -con quien mantuvo una relación durante 26 años-, salieron a la luz una serie de eventos bastantes tormentosos de la vida del cantante. Sobre todo, en lo que respecta a la custodia de sus 4 hijos.



"FUENTE: Vanity Fair"

Por su parte, la intención que tiene Nacho Palau es que se concrete finalmente la filiación de los 4 niños como hermanos y que tanto él como Bosé definan el papel de padres como corresponde y de igual manera.

La primera pregunta en la entrevista fue directa al conflicto con sus 4 hijos, que vale aclarar nacieron a través de vientres de alquiler. El cantante se explayó en su respuesta y contó todo:

“Todo esto tiene que ver con los pequeños, pero el problema es que llega a los mayores. Los mayores son los que toman las decisiones y los que tienen que recibir los golpes o cargar con las responsabilidades. Yo no estaba preparado. Cuando mi relación de pareja empezó a ir mal, cuando el amor no existe, cuando el enamoramiento ha desaparecido, cuando la amistad y el buen rollo se difuminan y cuando se pierde la admiración, cuando todo se derrumba..., en mi caso por discreción, por responsabilidad, por educación también, aguantas. Y estalla. Estalla mal y empiezan los problemas serios. Y, para mí, uno de esos problemas fue la voz. Ahora puedo hablar, pero he llegado a no tener voz, cero”.

Con respecto a la pérdida de su voz, no es un secreto.

Las dificultades que tiene hacen que le tome mucho tiempo calentar y al día de hoy solo aguanta interpretar una canción.

La estrella también contó que varias ocasiones ni siquiera puede hablar, que pierde completamente la voz y está convencido que es netamente emocional.

En cuanto a su vida en relación a los excesos dijo:

“He tenido años salvajes en los que descubrí la parte oscura que todos tenemos: drogas, sexo a lo bestia, sustancias...”. Hasta llegó a contar que por causa de un desamor: “Llamé a unos amigos de madrugada y les dije: ‘Quiero ir de fiesta’. Esa noche me tomé mi primera copa y me metí mi primera raya, que me duró una semana; me salió baratísimo”.

Así también agregó que hace años pensaba que drogarse era parte de tener un estilo e inspirarse artísticamente “pero cuando el consumo es habitual, las drogas dejan de ser un aliado y pasan a ser enemigos”.

La realidad es que Miguel Bosé salió a hablar luego de 7 años sin salir en televisión porque recordó cómo llegó con las drogas: “Cortar con ese placer, que es difícil de negar, me costó más tiempo” y agregó:

“Se convirtió en una dependencia diaria, empezó a perder la gracia y a causar problemas serios. He llegado a consumir casi dos gramos diarios, más fumar maría, éxtasis... Lo dejé todo el mismo día, hace siete años. Subiendo unas escaleras hacia un escenario para un ensayo, mi road manager me dijo: ‘Está todo preparado’. Y yo le contesté: ‘Se acabó’”.