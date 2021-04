Flor Peña arrasó con un outfit de encaje negro

Flor Peña volvió a mostrar su apoyo al presidente Alberto Fernández tras las nuevas medidas anunciadas que empezarán a regir este lunes 19 de abril. “Me parece que no tenemos que ser tan extremos y mirarse el ombligo, tanto Amalia, como Pampita como yo tenemos posibilidades de que nuestros hijos los cuiden personas y nuestros hijos no tienen que ir a clases porque tienen dónde quedarse" indicó la blonda a la señal “El Nueve”.

"Si venimos de los antecedentes que venimos de un año sin clases entiendo el malestar. Es un momento muy complejo, estamos en el pico de los contagios, y si bien es verdad que las clases en sí misma, no es lo que más contagia, lo que contagia es todo lo que sucede para llegar a las clases. Estamos tratando de bajar el nivel de congestionamiento en los transportes públicos, no me parece mal que durante 15 días paremos" y "Yo te digo, como mamá, yo ya había decidido no mandarlos a la escuela por un ratito para que no se genere tanto contagio, había mucha cosa de contacto estrecho y de ir para adentro. Mi hijo Toto terminó 5to año por Zoom, y yo como mamá pensé '¡es lo que le tocó!´. Nadie quiere que no vayan a la escuela. Creo en la educación y además creo en la educación pública. En este momento me parece importante cerrar quince días" sumó la conductora de “Flor de Equipo”.

Este viernes por la noche, Flor Peña publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deleitó a gran parte de sus millones de fanáticos. En la misma se puede ver a la intérprete de “Moni Argento” desplegando toda su belleza, con un osado look de encaje rojo, su cabello recogido y un make up con tonos bordo y purpura.

“Ahora que nos quedamos en casa, es buen momento para el delivery del @sexshopargentino 🔥 Yo me pedí este vestidito... vos qué queres??? 😜” fue el simple y promocional texto que eligió Peña para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Flor Peña

Como era de esperarse esta foto que tiene como principal protagonista a la ex esposa de Mariano Otero se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 22 mil corazones. Además, recibió cientos de comentarios de halago y cariño de parte de sus fans.