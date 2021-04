Tras el positivo de Alejandro Fernández, Marc Anthony le dedicó unas palabras a sus fans

Este jueves se celebrará la sexta edición de los “Latin American Music Awards”. El evento que se desarrollará en el BB&T Center de Sunrise, Florida no podrá contar con la presencia de Alejandro Fernández y de Anitta tras dar positivo de COVID-19.

El cantante mexicano tenía asignado varios números musicales en la gala, inclusive un homenaje al fallecido cantautor mexicano Joan Sebastián. “Fue sorprendido con el resultado positivo” indicó el sitio Efe sobre el testeo de Alejandro.

Además, se aclaró que Alejandro Fernández se ha cuidado mucho durante la actual pandemia. “De hecho, esta es la primera vez que veo a la prensa o a gente que no es de mi círculo más íntimo” señaló el integrante de la dinastía Fernández, quien ya se colocó la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19.

Tras esta noticia Marc Anthony no participará esta noche de la ceremonia de Latin AMAs, donde presentaría a los ganadores de la noche junto a otros artistas.

Fuente: Instagram Marc Anthony

“Hola mi gente, primero que nada, Alejandro enviándote mucha buena vibra y que todo salga bien, sé que todo va andar bien. Aunque gracias a Dios yo estoy bien, he decidido por el bien y seguridad de todos quedarme en casa esta noche. Y a mis fans que no le quede dudas, de que tenemos nuestra cita este sábado 17 de abril es mi concierto virtual. Los quiero mucho y que Dios me los bendiga, cuídense mucho por ahí. Los Amo” expresó Anthony en un video compartido en su cuenta de Instagram oficial transmitiéndole tranquilidad a sus millones de fanáticos y dejando bien en claro que el recital virtual del sábado sigue en pie.