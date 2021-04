Frente al espejo Dua Lipa demostró por qué es una de las mujeres más bellas

Este 2021 será un año inolvidable para la talentosa Dua Lipa, ya que el éxito de sus canciones la ha depositado en la cima de diversas plataformas de música digital. Además pese a que han transcurrido sólo tres meses de este 2021 la cantante británica ha recibido varios premios. Sin embargo, hasta el momento el más importante, es el que recibió recientemente cuando su álbum Future Nostalgia se quedó con un Grammy 2021 al Mejor Álbum Pop Vocal.

Recientemente la hermosa morocha es tendencia en las redes sociales y en los principales portales de noticias del mundo del espectáculo al compartir una serie de imágenes con dos logros que la posicionan como una de las cantantes más escuchadas de la actualidad. Los mismos tienen que ver con la plataforma Spotify y el otro con la lista Billboard 200.

En tanto que sumado a estos logros gracias a sus grandes canciones, Dua Lipa aprovecha algunos instantes para compartir en sus redes diversos momentos de su vida personal. En esta ocasión en su cuenta oficial de Instagram, compartió una serie de fotos frente al espejo demostrando la gran belleza que posee. Además a las mismas le agregó el siguiente comentario: "A photo dump consisting of mainly mirror selfies and pizza 🍕🤷🏻‍♀️".

Por su parte, de su carrera musical, tenemos que decir que Dua Lipa continúa disfrutando el éxito de su reciente tema musical llamado "We're good". El mismo hasta el momento posee más de 44 millones de reproducciones en YouTube. Marcando así que es uno de los temas musicales más reproducidos del presente 2021.

Finalmente, la intérprete de la canción "New Rules" afirmó que va a estar en los próximos premios BRITS 2021. La celebración se realizará el 11 de mayo y sin lugar a dudas la estrella de la noche será la talentosa Dua Lipa que está nominada en tres categorías y además actuará en vivo arriba del escenario.