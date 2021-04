Luis Miguel: la batalla clave que perdió el cantante contra Aracely Arámbula

Este próximo 18 de abril se estrena a través de la pantalla de Netflix ‘Luis Miguel, la serie’. Luego de tres años, los fanáticos podrán volver a ver al actor mexicano Diego Boneta interpretando al ‘Sol de México’ en ambas líneas de tiempo: como joven y adulto.

Quien no ha estado de acuerdo desde un principio ha sido su ex mujer y madre de sus dos hijos: Aracely Arámbula. A través de un comunicado divulgado en las redes sociales, la artista mexicana se ha negado públicamente a que su imagen sea usada o “explotada” en la serie de su pareja.

“Como fue comentado desde un inicio por parte de mi management; así como, de mi representante legal, nunca tuve la intención de autorizar el uso y explotación de mi imagen como parte de la narrativa biográfica, real y/o ficcionada en la serie titulada Luis Miguel. Mi posición fue clara y contundente al hacer valer un derecho que en exclusiva me corresponde y defendí de manera firme”, comenzó diciendo Aracely.

“Con más de dos décadas de trayectoria profesional, el cuidar mi imagen no ha sido una tarea sencilla”, agregó la protagonista de “La Doña”. Además, la ex de Luis Miguel aseguró que ella misma contará los hechos del romance pero desde su punto de vista. “Me es grato compartir con ustedes que he iniciado el proyecto de escribir mis memorias, en donde con prudencia y discreción se ha visto involucrada mi vida personal, en su transición hasta lo profesional, y llegando hasta el momento de ser madre”, anunció.

Fuente: Instagram Aracely Arámbula

Aunque no dio la fecha oficial de cuándo presentará sus memorias y en qué formato, Aracely aclaró: “De esta manera podrán conocer las etapas más trascendentes; la verdad contada desde la fuente, y no por terceros ajenos a ella, ni de manera parcial o tendenciosa”. En un mensaje claro a Luis Miguel, el comunicado firmado a puño y letra finalizó: “El ser protagonista en la vida de alguien, no significa ser protagonista en sus negocios”.