Karol G reveló su peso actual tras adelgazar quince kilos

A pesar de que está disfrutando el éxito de su último álbum ‘KG0516’, Karol G tuvo que hacer un gran esfuerzo para conseguir este grandioso logro. Y es que la nacida en Medellín confesó que durante la cuarentena estrictica del año pasado sufrió un desorden alimenticio que le provocó un aumento considerable de peso, un tema que también tuvo a maltraer a la intérprete del hit ‘Tusa’.

En el streaming de “YoSoyMolusco” en YouTube, Karol dio más detalles de esos duros momentos que tuvo que atravesar. En la entrevista, la artista de 30 años reveló que tras su aumento de peso, un día decidió cambiar su día a día y que gracias al apoyo de su familia empezó a llevar un estricto plan de alimentación, combinada con diferentes rutinas de ejercicio físico.

"En la pandemia llegue a pesar 76 kilos (167 libras aproximadamente), estoy en 62 (136) ya. Ya me puse al día. En la pandemia dije este es mi momento, me voy a comer hasta las paredes. Era consciente que iba a subir de peso, estaba en casa con Emma (Anuel AA), comíamos y recomíamos", comentó Carolina Giraldo Navarro, nombre original de la cantante colombiana.

Luego, Karol G recuerda que las críticas que recibió en la entrega de los “Premios Juventud” por su apariencia física la afectaron bastante: "Ese día me dio duro. Me gané ese premio, me lo entregó Ivy Queen. Fue emocionante. Me tenía que cambiar y cuando fui a cambiarme, miré el teléfono después del premio que me había entregado Ivy y me encontré con toda esa mi****. Me tenía que cambiar y no sabes todo lo que lloré. Ahí pensé a la gente no debería importarle lo que yo peso porque no soy modelo, soy cantante", enfatizó la creador de “Bichota”.

Tras ese triste episodio, la pareja del reguetonero puertorriqueño Anuel AA, pensó: "Me dije: En la vida voy a permitir que me sienta como me sentí ese día. Y me puse las pilas y hoy pesó casi treinta libras menos". Tras esta meta que se puso Karol G, la cantante de 30 años intensificó sus entrenamientos físicos, al punto que entrenaba dos veces al día y que hacía cardio en ayunas bajar de pesos rápidamente.