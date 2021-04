La hija de Luis Miguel presumió su belleza con su look deportivo. Imperdibles videos

Michelle Salas, fiel a su estilo, una vez más acaparó las miradas de miles de sus seguidores al postear una serie de videos de ella enseñando su look deportivo luego de someterse a una operación de rodilla. En tanto que, por otra parte la bella rubia, ha compartido imágenes y videos enseñando que ya está en haciendo ejercicios para rehabilitar su rodilla y seguir afrontando su mejoría física en estos días.

Recordemos que la hija de Luis Miguel se tuvo que someter a una intervención quirúrgica ya que durante los últimos días del mes de enero sufrió una caída mientras esquiaba. Este hecho puntual ocurrió cuando la hermosa modelo estaba practicando el mencionado deporte en las montañas de Vail, en Colorado. Debido a esta aparatosa caída, el parte médico arrojó, que tuvo una ruptura en el ligamento de una de sus rodillas.

Asimismo a la publicación que realizó en su cuenta de Instagram donde enseño su top deportivo, Michelle Salas dijo que: "hoy me puse mi ropa de ejercicio por que decidí que me tengo que cuidar un poco más ya que se acerca el verano y por más que esté el covid, es verano, por lo que próximamente estaremos en un bikini. Además que con el tema de la operación no he tenido el interés de cuidarme mucho".

Por otra parte, a lo largo del tiempo, la joven de 31 años de edad es una fanática de la gastronomía. Es por ello que constantemente realiza publicaciones demostrando lo bien cocina como así también de los platillos más representativos de los lugares que visita. Además de recomendar diversos restaurantes para ir a comer en cada uno de esas ciudades.

Sin embargo recientemente la talentosa rubia también ha estado promocionando su perfil de Instagram dedicado a la belleza corporal y el cuidado de la piel. El mismo se titula como DRUNK BY BEAUTY y en el mismo realiza publicaciones con consejos sobre este tema como así también promocionar diversos productos de las firmas que la contratan.