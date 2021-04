Eva Mendes compartió un foto con Salma Hayek que es viral en redes

Eva Mendes volvió a compartir un divertido contenido multimedia en las redes sociales. La reconocida actriz de estadounidense de ascendencia cubana se muestra muy suelta en las plataformas virtuales.

Este pasado martes, Mendes mostró como quedó su look tras una sesión de maquillaje a cargo de sus hijos, Esmeralda Amada y Amada Lee. Las pequeñas son fruto de la relación con el actor Ryan Gosling con el cual lleva más de 10 años en pareja.

"Mis hijas me hicieron esto. De nuevo. De la cabeza a los pies", fue como la famosa subtituló la instantánea. "Supongo que, en caso de duda, seré su lienzo" fue el cómico texto que eligió Eva Mendes para mostrar a sus más de 2.4 millones de followers su llamativo look a cargo de sus pequeñas. Esta no es la primera vez que la artista de 47 años se presta como conejillo de indias de sus hijas.

En las últimas horas, Eva compartió una fotografía retro en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a gran parte de sus millones de seguidores. En la misma se puede ver a la protagonista de “Hitch: especialista en seducción” junto a su amiga y colega Salma Hayek. Ambas aparecen luciendo distintos looks en una instantánea que data de hace varios años.

“Cuando te encuentras con lo deslumbrante @salmahayeky te das cuenta de que estás vestida como una azafata de los años 60. Desliza y mira ... ?” fue el texto que eligió Mendes para acompañar sus tres imágenes donde se mofa con mucho ingenio de su outfit escogido en aquella ocasión. Sin dudas la también modelo cuenta con un gran sentido del humor.