Salió a la luz: esta es la razón por la que Camilo “se hace el pobre” en sus letras

El joven colombiano que lidera las listas de reproducción musical en Latinoamérica, ha sido duramente criticado por algunas letras de sus canciones que hacen referencia a la pobreza y a la austeridad. Lo que dicen muchos de los usuarios de redes sociales, es que Camilo no es sincero con lo que canta ya que él si vive rodeado de lujos. Desde que Echeverry y Evaluna Montaner se casaron a principios del 2020, han estado muy juntos y convivieron en familia junto con el resto de los Montaner. Las imágenes y videos que circulaban en las redes sociales, dejaron a la vista algunas excentricidades de estos famosos.

Las canciones más llamativas que hacen referencia a estos conceptos repudiados por los oyentes son, “Vida de Rico”, que entre sus estrofas dice: “No es vida de rico, pero se pasa bien rico, y si en la casa no alcanza pa’ el aire, te pongo abanico”, además también habla de sencillez: “Yo no tengo pa’ darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Pa’ sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegaditos”. Esta no es la única canción en la que Camilo canta sobre la pobreza, también lo hace en “Ropa Cara” y “Machu Pichu”.

El cantante colombiano en “Ropa Cara”, cuenta la historia de una mujer que intenta hacerle cambiar la forma de vestir a su compañero, para hacerlo lucir sofisticado y a la moda: “Y ahora quiere que mе ponga ropa cara; Balenciaga, Gucci, Prada; Balenciaga, Gucci, Prada; pero dе eso no tengo nada”, pero lo que causó repudio entre los seguidores de Camilo es que él efectivamente tiene prendas de esas prendas.

Lo cierto es que aunque ahora es millonario, Camilo Echeverry, no siempre tuvo ropa de diseñadores ni mansiones y viajes por el mundo. De hecho él saltó a la fama gracias a su talento y con mucha insistencia en concurso de canto. El cantante comentó a su comunidad que las canciones fueron escritas cuando él vivía en un sencillo departamento, antes de que fuera muy famoso.

Sobre su infancia, no da muchos detalles pero gracias a sus padres no pasó necesidades, porque ellos no se lo dejaron notar nunca. El esposo de Evaluna Montaner reveló que sus padres organizaban pijamadas en el living a la luz de las velas, y fogatas en el jardín. Lo que en realidad era una distracción para que sus hijos no notaran que les habían cortado la luz o el gas por falta de pago. El cantante dijo: “Me acuerdo de eso y me da muchas ganas de llorar, porque eso es lo que hiciste y sigues haciendo todos los días de mi vida: Haciéndome ver colores y flores en desiertos grises”.