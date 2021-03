Los hijos de Ricky Martin ya tienen 12 años y son influencers

Los hijos de Ricky Martin, los mellizos Matteo y Valentino, tienen 12 años y son muy activos en las redes sociales: ya hacen hacen desafíos en TikTok, muestran parte de su vida privada y se van convirtiendo de a poco en influencers.

"A Matteo le gustan más las artes, y Valentino se va a pasar su vida frente a la pantalla porque quiere ser el mejor youtuber del mundo", dijo Ricky Martin en una entrevista tiempo atrás. Sin embargo, intenta que su contenido no gire en torno a su privacidad para que no se expongan ante desconocidos ya que son menores de edad.

En los últimos meses, Matteo y Valentino despertaron la curiosidad de los fanáticos al comenzar a hacer videos más seguido con divertidos desafíos. También dejaron ver la increíble mansión donde viven junto a Renn y Lucía en Los Ángeles, California.

Familia feliz: Ricky Martin y Jwan Yosef

A lo largo de su vida, Ricky Martin dejó saber en muchas entrevistas que siempre quiso una familia numerosa y así cumplió su sueño. El método que utilizó para concebir a sus hijos fue la subrogación de vientre y afirmó lo agradecido que está a la mujer que lo ayudó: "Vi la foto y me dije: ¿Quién es esta mujer tan angelical, tan transparente?, Le daría la vida a la mujer que me ayudó a traer a mis hijos al mundo".

Hasta el momento se desconoce la identidad de la mujer, pero una foto que posteó en Instagram despertó los rumores. "Nena mágica", escribió al pie de la imagen en la que la está abrazando y muchos usuarios comentaron "esa es la madre de tus hijos, son igualitos a ella”, “casi que no me quedan dudas” y “la sangre no miente”.

Crédito foto: Instagram Ricky Martin

Matteo y Valentino nacieron en 2008 y las redes sociales son testigos del crecimiento de los chicos. Los mellizos no van al colegio, sino que tienen profesores particulares de cada materia, ya que viajan mucho por la profesión de su padre.

El 24 de diciembre de 2018 llegó Lucía, la única hija mujer y nació el mismo día que el cantante puertorriqueño. Pero a diferencia de sus hermanos, Ricky Martin y Jwan Yosef, su marido, decidieron no exponerla motivo por el que apenas suben fotos de ella.

Crédito foto: Instagram Ricky Martin

El último del clan es Ren, quien nació en 2019 y difundió la noticia en su Instagram. "Nos emociona anunciar que nos hemos convertido en padres de una hermosa y saludable niña a la que hemos llamado Lucía Martin-Yosef. Esto ha sido sin duda un cumpleaños y celebración de la Navidad única en nuestras vidas", escribió.