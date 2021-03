La última predicción de Los Simpson: ¿Guadiana será alcalde de Saltillo?

Los Simpson son populares también por predecir acontecimientos que nadie podría imaginar excepto para sus guionistas. La fama que tienen por sus predicciones alcanzaron a México y muchos usuarios lo usaron para crear una escena: el empresario minero Armando Guadiana podría llegar a ser alcalde de Saltillo, en Zaragoza, por Morena.



Este predicción surgió luego de ver una escena en la que los personajes de la serie están acompañados por un hombre con las características similares al aspirante a la alcaldía de Saltillo por de izquierda Morena. En las imágenes se puede ver que tiene sombrero y bigotes tal como Guadiana.



En la imagen se ve lo que podría ser una victoria del candidato, ya que Homero dice "lo logró el bigotes" y en el fondo se lee el lugar "Saltillo". A ellos se suman Marge, Lisa, Bart, Maggie, el jefe Gorgory, Montgomery Burns, Milhouse y Abraham Simpson.



Cabe destacar que esto no pertenece a una escena de la serie sino que fue creada por simpatizantes del coahuilense, ya que utilizaron la fama de Los Simpson para predecir la victoria de su candidato. Causó furor en las redes sociales y fue compartida entre los simpatizantes de Morena.

Las predicciones de Los Simpson

En 2019, Disney compró Fox (canal por el que se emiten la serie) y la serie predijo que esto iba a ocurrir hasta más de 20 años. En una escena aparece el ícono de 20th Century Fox y abajo dice que es propiedad de The Walt Disney Company. La empresa del ratón compró Fox por 71 mil millones de dólares y ahora, los canales de entretenimiento que Fox tenía en Latinoamérica se llamarán Star Channel.



En el capítulo "Bart to the future" mencionan a Donald Trump como expresidente de Estados Unidos aunque no lo muestran. Lisa se convierte en la primera presidenta del país y en su oficina de la Casa Blanca le dice a su equipo: "Como saben, hemos heredado una grave escasez de presupuesto del presidente Trump".

Otro capítulo que predijo un hecho actual es el de 1993 llamado "Marge in Chains". Un trabajador asiático y enfermo estornuda en sobre unos exprimidores que se envían a Springfield y nace la "gripe de Osaka". Los fanáticos relacionados este episodio con la pandemia de Coronavirus.