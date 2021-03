Dos gotas de agua: Jennifer Lopez posó con su hija y deslumbró a todos

Con 2021 repleto de trabajo Jennifer Lopez se tomó unos minutos para realizar una serie de publicaciones por el Día Internacional de la Mujer. Bajo el hashtag #IWD2021 la hermosa cantante compartió diversos mensajes sobre la igualdad de género y sobre la importancia de uno mismo para poder lograr todo lo que se propone en la vida.

Sin embargo en una de sus historias de su cuenta oficial de Instagram compartió un video donde se la puede ver vestida igual que su hija Emme Maribel Muñiz y el parecido es realmente deslumbrante. Allí ambas aparecen vestidas con una chaqueta roja, con lentes de sol y con el mismo peinado, lo que hace que sean dos gotas de agua.

En tanto que propiamente en su perfil de la famosa red social de la camarita publicó otro video donde se puede ver a ella y a varias mujeres famosas posar con un cartel que dice "I AM Limitless #IWD2021". Además a mencionado posteo le agregó el siguiente comentario: "To all the mothers, daughters, sisters and incredibly magnificent and diverse women of the world...I celebrate you!!! I celebrate us!!! Here is to International Women’s Day today and every day!! We need to continue to use our voices, stand up and GET LOUD for everything and that we believe in. These women empower other women and truly embody all it is to be #LIMITLESS. You are limitless. We are ALL Limitless!!! #IAMLIMITLESS #IWD2021 #IWD21 #IWD #LimitlessLabs ✨"

El mismo significa: "A todas las madres, hijas, hermanas y mujeres increíblemente magníficas y diversas del mundo... ¡¡¡Te celebro !!! ¡¡¡Nos celebro !!! ¡¡Aquí está el Día Internacional de la Mujer hoy y todos los días !! Necesitamos continuar usando nuestras voces, ponernos de pie y HACER GRANDE por todo y en lo que creemos. Estas mujeres empoderan a otras mujeres y realmente encarnan todo lo que es para ser #LIMITLESS. Eres ilimitado. ¡TODOS somos ilimitados! #IAMLIMITLESS # IWD2021 # IWD21 #IWD #LimitlessLabs".

Jennifer Lopez al igual que miles de artistas de todo el mundo alzaron su voz y realizaron diversas publicaciones en sus respectivas cuentas oficiales por el Día de la Mujer que día a día luchan por una igualdad de género que lamentablemente todavía no se puede lograr.