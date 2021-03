Así abordará Sex and the City la pandemia en su nueva edición de la serie

Sex and the City vuelve a la pantalla chica con una nueva temporada llamada "And Just Like That..." y si bien aún no se saben muchos detalles de la historia, una de sus protagonistas confirmó que la pandemia de coronavirus será uno de los temas centrales.

"El Covid-19 obviamente será parte de la historia, porque esa es la ciudad en la que viven los personajes. ¿Y cómo ha cambiado eso las relaciones una vez que los amigos desaparecen? Tengo mucha fe en que los escritores lo examinarán todo", dijo Sarah Jessica Parker en una entrevista con Vanity Fair.

Crédito foto: Sex and the City

La serie será transmitida por HBO Max y los guiones están controlados por Michael Patrick King, quien trabaja junto a un grupo de mujeres guionistas. "Creo que Cynthia, Kristin y yo estamos emocionadas por el tiempo que ha cursado, por saber quiénes son ahora en el mundo", expresó la actriz.

Y siguió: "¿Si es que se han adaptado? ¿Qué papel han jugado? ¿Dónde se han quedado cortas como mujeres, como amigas, y cómo están encontrando su camino? ¿Son cómo ciertas personas que están confundidas, amenazadas, nerviosas? Tengo tanta curiosidad y emoción de ver cómo los escritores imaginan a estas mujeres hoy".

Crédito foto: Sex and the City

La serie comenzó a idearse cuando inició la pandemia de coronavirus, motivo por el que los guionistas creyeron que contextualizarla le daría un toque de realidad y la haría más original. Si bien no se sabe la fecha exacta del estreno, confirmaron que comenzará a rodarse en Nueva York a finales de la primavera (otoño en Argentina).

También conoció que serán diez episodios de media hora de duración cada uno y será una alianza: Patrick King, productor de la primera temporada de la serie, seguirá al mundo y a este se unirán como coproductoras Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon, las protagonistas.

El éxito de Sex and the City

La serie Sex and the City es una adaptación del libro que lleva su mismo nombre escrito por la columnista del New York Times, Candace Bushnell. La original idea comenzó en 1994 cuando su editor jefe le pregunto si quería escribir una columna para el diario y ella propuso contar las aventuras de su grupo de amigas en Nueva York. Así nació Sex and the City.

Crédito foto: Instagram Candace Bushnell

La protagonista de sus textos se llama Carrie Bradshaw y muchos la comparan con Bushnell, ya que en la ficción la protagonista también es columnista en un diario donde escribe sobre sexo y estilos de vida.

Fue tal el éxito de Bushnell que escribió varios libros sobre Carrie y sus amigas Charlotte York, Samantha Jones y Miranda Hobbes. Así fue como un productor decidió llevar la historia en formato de serie y se convirtió en un fenómeno mundial.