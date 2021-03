Además de Kim Cattrall (Samantha) otro importantísimo personaje de Sex and the City se bajó de la serie

Los fanáticos de Sex and the City se llevaron una gran decepción al enterarse de que Kim Cattrall, la actriz que interpreta a Samantha, rechazó formar parte de la nueva temporada. Pero ahora se conoció que no es la única que se bajó del proyecto: Mr. Big, el gran amor de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), también se bajó del proyecto.



En las seis temporadas y dos películas de Sex and the City pasaron una variedad de personajes secundarios que fueron irrelevantes, pero Mr. Big es sin duda una pieza fundamental en la historia.

Lo que aún no se confirmó es si la ausencia de Chris North, quien le de vida, tiene que ver con que los guionistas no creen que su rol sea importante en esta temporada, si es porque su personaje Mr. Big se encuentra divorciado de Carrie o siguió los pasos de Cattrall y no quiere volver al pasado, explicó Page Six.



Pero no es el único hombre de baja. David Eigenberg, quien interpretó a Steve Brady, el marido de Miranda Hobbes (Cynthia Nixon), tampoco formará parte de esta secuela. Sin embargo, trascendió que los productos están negociando su contrato y que hay una pequeña posibilidad que el actor acceda.



Aún no se sabe la trama de esta nueva temporada llamada "And Just Like That", pero sí está confirmada la vuelta de Parker, Nixon y Kristin David, quien interpreta a Charlotte York. El resto del elenco es un misterio, por lo cual los fanáticos se llevarán muchas sorpresas.

¿Puede cambiar de opinión?

Si bien Chris North no hizo declaraciones al público, decidió responder a un usuarios en las redes sociales sobre su baja en Sex and the City. "Todo cambia, incluidos los anuncios en alguna página que no debería estar", dijo al asegurar que los rumores no confirman la decisión y que aunque hoy oficialmente no forme parte del elenco, no descarta la posibilidad a último momento.



Mr. Big sigue siendo el papel más destacado del actor: lo interpretó en 41 episodios, entre 1998 y 2004, y formó parte de las películas "Sexo en Nueva York: La película" (2008) y "Sexo en Nueva York 2" (2010). Tras el final de la exitosa serie, Noth se destacó en "Ley y orden: Acción criminal" (2005-2008), al interpretar al detective Mike Logan en 36 capítulos, debutando en la cuarta temporada.



De ahí desembarcó en "The Good Wife" (2009-2016) donde tuvo un papel secundario, pero le valió su segunda nominación al Globo de Oro y en 2016, fichó por la tercera y última temporada de "Tyrant" (2016), donde fue el general William Cogswell en 10 capítulos de esta ficción.



Sex and the city no sería lo mismo sin Mr. Big. Los recuerdos de sus míticos encuentros con Carrie en las calles de Nueva York conquistan el corazón de los fans. ¿Habrá novedades alentadoras?