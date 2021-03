Cada vez más flaca: Demi Lovato luce increíble en nuevo video

La reconocida cantante y actriz estadounidense, que supo ser una chica Disney, Demi Lovato, a sus 28 años ha sorprendido a sus seguidores una vez más. Cabe aclarar, que la actriz pasó de tener una fama internacional absoluta, a sumirse en una depresión casi mortal. En el año 2018, la intérprete de “Confident”, tuvo una crisis que la llevó a una sobredosis que la dejó al borde de la muerte.

Su adicción a las drogas, y las presiones a las que se vio expuesta, como todas las mujeres jóvenes que alcanzan la popularidad en el mundo del espectáculo, hicieron de su vida en estos últimos años un verdadero calvario. Un ejemplo en boca de todos, es el de Britney Spears, quien también ha sufrido las consecuencias del consumo de drogas y del acoso de los medios.

Sin embargo, Demi Lovato ha podido salir de esa preocupante situación y en el 2020 se mostró rehabilitada, y con una apariencia muy diferente a lo que todos conocían de ella. Comenzó el año haciendo una emocionante presentación en los premios Grammy, y además abrió el juego del SuperBowl cantando el himno estadounidense. La pandemia ha impedido que la cantante y actriz pueda continuar con sus proyectos artísticos, pero sí ha ayudado al proceso de sanación de ella misma, así lo demostró en Instagram.

En una Storie que compartió Lovato con sus millones de seguidores en Instagram, se la ve mucho más delgada y posando frente al espejo, junto con un mensaje que impactó a su comunidad: “Perdí peso accidentalmente… Ya no cuento las calorías. Ya no hago más ejercicio. No restrinjo ni purgo. Y especialmente, no vivo mi vida de acuerdo con la cultura de la dieta… y de hecho he perdido mucho peso. Esta es una experiencia diferente pero todavía me siento llena. No de comida. Pero sí de sabiduría divina y guía cósmica. Paz. Serenidad. Alegría. Y amor”.

Demi se ha convertido en una de las más grandes referentes de Body Positive en el mundo, la joven ha militado fuertemente en campañas desde lo personal, sobre el amor propio, y la aceptación de los cuerpos. Desestimando los ideales de belleza, y mostrando sus estrías sin Photoshop en Instagram.