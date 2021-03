En su peor momento: Brad Pitt está destrozado por las acusaciones de Angelina Jolie

La separación de la pareja preferida de todos los amantes del espectáculo hollywoodense se torna cada vez más problemática. Entre las idas y vueltas que ha tenido el juicio por el divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie, han llegado a uno de los momentos claves para ambas partes: La custodia de los hijos que la ex pareja.

Sin embargo, una as bajo la manga de Angelina se llevó toda la atención de los medios en el último tiempo. La actriz protagonista de “Maléfica”, acusó a su ex marido y padre de sus hijos por violencia doméstica. En 2016, Angelina acusó a su ex marido Brad de protagonizar una pelea física y verbal con su hijo Maddox, mientras discutían en un jet privado. Un hecho que fuentes cercanas al actor negaron rotundamente.

Sin embargo, Brad Pitt estaría sorprendido y muy angustiado por los cargos que se presentan en su contra. Es por eso que una fuente muy cercana al actor ha hablado con algunos medios y ha presentado respuesta a semejantes acusaciones en contra de la estrella hollywoodense.

La fuente reveló a Page Six: “Brad está desconsolado porque Angelina ha tomado ese camino. Quedan muchas emociones después de su matrimonio. Ha asumido la responsabilidad de sus acciones y ha reconocido sus problemas pasados, ha dejado de beber. El matrimonio fue muy apasionado y tóxico por momentos y, como todas las parejas, tuvieron peleas, pero también compartieron muchos buenos momentos juntos. Ha hablado de sus problemas con la bebida y las drogas durante el tiempo que estuvieron juntos. Brad nunca ha atacado a Angelina. Pero sus representantes sienten que esta filtración fue calculada para influir en la opinión antes de la conclusión de su juicio”.

Fuente:EFE

​

Hay un asunto que ha pasado a ser muy importante, y temido a la vez, en la farándula de Hollywood. La cultura de la cancelación ha dejado sin trabajo a muchos artistas en los últimos años, entre ellos Johnny Deep. Para Brad no ha corrido la misma suerte, y todavía no es cancelado masivamente aunque se hayan presentado acusaciones en su contra.