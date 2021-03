Recordamos el escandaloso episodio de Elvis Crespo en el avión

No fue ni la primera ni la única vez que Elvis Crespo protagonizó un escándalo.

El cantante e intérprete de la popular canción “Suavemente” protagonizó un tremendo escándalo hace varios años cuando viajaba en un avión. Lo revivimos en esta nota, por si te lo habías perdido.

El hecho fue que una pasajera lo acusó de haberlo visto masturbándose en pleno vuelo. Aunque en ese entonces nada estuvo claro, el merenguero finalmente salió a confesar que sí lo hizo.

Durante una entrevista televisiva aclaró que se encontraba bajo los efectos del alcohol: “Sí, yo estaba borracho... Eso fue uno de los momentos donde toqué fondo”.

El cantante reconoció el escandaloso episodio y al hablarlo compartió que fue uno de los momentos más duros que le tocó enfrentar debido a su alcoholismo, del cual “era víctima”.

“Fue sumamente duro, duro y vergonzoso” fueron las exactas declaraciones de Crespo en la entrevista.

También, comentó que tras ese escándalo luego sufrió mucho al punto de que sintió que tocó fondo casi costándole el “fin” de su segundo matrimonio con Maribel Vega.

Elvis Crespo sufrió el precio de la fama

Cabe aclarar que el cantante admitió que todos los escándalos que se dieron a conocer durante años, fueron provocados por su adicción.

Muchos de ellos fueron los que opacaron su carrera recordando que empezaron poco tiempo después de que alcanzó la fama.

En su relato, recordando el mal momento que vivió (y que le hizo vivir a la pasajera que lo vio) agregó: “Al ir bajando mu popularidad me desesperé… No quería que se me fuera (el éxito) y ahí fue que poco a poco me fui involucrando en las drogas, alcohol, estupefacientes, mujeres y vicios”.

Recordando la curiosidad de la periodista frente al hecho, así fue como textualmente le preguntó: "… me quedé curiosa por preguntarte esto, y te lo pregunto de una forma bien respetuosa y porque sé que tú me vas a contestar con toda honestidad…aquél famoso incidente en el avión, que supuestamente tú te estabas masturbando en primera clase y que una mujer te reportó, ¿eso fue bajo los efectos del alcohol?”

A lo que el cantante le respondió sin problema: “-Sí, yo estaba borracho. Eso fue uno de los momentos donde toqué fondo. (…) eso fue sumamente duro y vergonzoso, yo sufrí muchísimo. Estamos hablando que yo tenía cinco días de casado apenas con Maribel. Es la primera vez que hablo de esto".

Pero bien, más allá de recordar este escandaloso episodio en el avión, se puede decir que el puertorriqueño Elvis Crespo no ha perdido la popularidad de sus clásicos y aún se sigue bailando, como lo hizo hace muy poco el actor Anthony Hopkins con el tema exitoso “Tu sonrisa”. ¿Lo viste?