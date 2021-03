Imperdible: todos los detalles del documental biográfico de Marco Antonio Solís

Están en voga los documentales biográficos de artistas latinos, un claro ejemplo de esto fue el estallido que hizo en Netflix la serie de Luis Miguel. Motivados, quizás por el éxito de estos formatos, muchos más famosos se suman a esa propuesta, y Marco Antonio Solís será parte de algo imperdible para los fanáticos de la música en español.

Así lo confirmó su hija Beatriz Solís, quien con mucha emoción dio la noticia sobre el documental que tendrá como protagonista a su padre el cantante Marco Antonio Solís. Se cree que este proyecto está en plena realización, por lo que no se han obtenido mayores detalles.

Sin embargo, lo que sí se pudo conocer es que el mismísimo cantante fue quien le pidió a Beatriz que se sumará a la producción de este reto audiovisual. Aunque aún se mantiene todo el contenido en secreto, la hija del intérprete de “Si no te hubieras ido” dio una pista sobre lo que ella haría: “Sí, ahí voy a andar de mitotera, ahí me van a ver… la verdad que no tengo mucha información, simplemente mi padre me pidió colaborar en él”.

En el documental se espera poder conocer más a fondo la vida de uno de los ídolos de la canción romántica latina, con una larga trayectoria arriba de los escenarios pero con muy poca información pública sobre su vida privada. Así es como ha recorrido cientos de países el cantante Marco Antonio.

Su faceta como padre y abuelo, además del sentido del humor de Marco Antonio Solís, todo quedará expuesto en un documental biográfico que promete regalarle una sonrisa a los fans.Eso fue lo que Beatriz Solís, su hija y productora, explicó sobre el proyecto.